Podria Catalunya ser autosuficient energèticament a mitjà termini?

Fa molt de temps que es parla de la transició cap a l'autosuficiència energètica, però malauradament la desgràcia que estem vivint a Ucraïna ho està demanant amb més urgència. Podríem arribar a ser autosuficients energètic a Catalunya? Per sortir de dubtes parlarem amb l' Alexandre Deltell, Enginyeria mecànica i de la construcció industrial UDG.



- És possible arribar a aquesta autosuficiència energètica a Europa?



Teòricament si, el problema és que per arribar a aquesta situació fan falta una sèrie d'inversions i processos i és evident que no es pot arribar ja. La qüestió està en com fer aquesta transició o evidentment passa per les energies que consumim que són els combustibles fòssils, nuclears, i aquest conjunt d'energies es veuen afectades per crisis energètiques com la que estem patint ara amb el gas o el petroli, per tant, la conjuntura actual entorpeix la transició cap aquest futur probable. La unió europea amb els plans energètics entén que arribarem a un punt similar l'any 2050.



- A Catalunya hi ha projectes de parcs eòlics, estaríem a la mateixa situació que Europa?



A Catalunya en aquest sentit la dissuasió pot ser una mica més garantista o per altres raons aquests projectes renovables han costat més de tirar endavant. També és cert que quan com qualsevol projecte energètic d'energies renovables ha d'estar subjecte a un impacte ambiental i, per tant, totes les parts s'han de tenir en compte. Sí que és cerca si ens comparem amb la resta de l'Estat espanyol sí que es pot notar un retard a Catalunya.

- Això es tradueix que Catalunya estaria molt més complicat arribar aquesta autosuficiència energètica.

Seria més complicat perquè encara partim d'un estat amb més mancances, però l'objectiu de l'autosuficiència com a tal el veuria a mitjà termini. A Catalunya fins ben bé el 2040 no es veurà aquesta autosuficiència, de fet, la finalitat del 2030 a la unió europea, és que les renovables siguin el 42%.