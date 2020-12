Poden negar-te un treball per no voler-te vacunar del coronavirus?

Una empresa pot negarse a contractar a un treballador que no vulgui vacunar-se de la covid-19? Avui parlem a Migdia Cope Catalunya i Andorra amb el expert en dret laboral i professor de la Universitat Oberta de Catalunya Pere Vidal. Des del Comité Econòmic i Social Europeu diuen que es possible que les empreses evitin contractar un treballador si no es vol vacunar contra el coronavirus. En canvi l'expert en dret laboral diu que: “ Amb la normativa i la jurisprudència actual les empreses no poden obligar a vacunar els seus treballadors, i encara menys condicionar una contractació a si un treballador està o no vacunat. Es podria considerar fins i tot discriminatori”. Vidal aclareix que aquesta és una qüestió de drets fonamentals que es recull tant a la Carta Europea de Drets Humans com a la Carta Social Europea. En termes de protecció i prevenció de riscos, afegeix que: “Les empreses podran oferir la vacuna als seus treballadors, però en cap cas obligar-los a rebre-la, de la mateixa manera que els treballadors poden decidir si es fan la revisió mèdica o no”.Pere Vidal tambè ha dit que : “Hi ha una directiva europea de l’any 2002 que prohibeix qualsevol tipus de discriminació, no només en el lloc de treball sinó també en l’accés al lloc de treball. És a dir, que et facin preguntes que afectin la teva intimitat i que no tinguin relació amb la teva feina”. En el cas que l’entrevistador preguntés a un candidat sobre si es vacunaria i li respongués que no, la no contractació seria denunciable perquè ens trobaríem davant d’un cas de discriminació? : “Les empreses no són tan ingènues de dir-ho explícitament. Al final seria una discriminació indirecta, com quan es descarta algú pel fet de ser dona. No es reconeix mai obertament”. Vidal explica que si, donat el cas, l’empresa no et contracta com a represàlia per no haver-los donat la resposta que ells volen sobre la vacuna anticovid, el fet seria denunciable a Inspecció de Treball per discriminació de l’accés al treball, perquè és una condició que no et poden posar. Les sancions per aquesta infracció molt greu poden anar des dels 6.250 fins als 187.000 euros.