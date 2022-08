Es poden evitar les picades del mosquit tigre?

Amb l'arribada del període estival comença la temporada de finestres obertes i activitats a l'aire lliure, i, amb ella, també l'aparició dels desagradables mosquits. Els seus brunzits i picades poden provocar grans molèsties, arribant, fins i tot, a arruïnar el millor dels teus plans d'estiu.

Encara que existeixen un gran nombre d'espècies de mosquits, el mosquit tigre (Aedes albopictus) és el mosquit invasor que més amenaça a la salut pública i preocupa les autoritats competents.

Més enllà del dolor que poden provocar les seves picades, aquests mosquits són considerats una de les 100 espècies amb major potencial d'expansió, i una de les més perjudicials del món degut a la seva capacitat de transmissió de malalties com el Dengue, el Chikungunya o el Zika.

En aquest sentit, Mikel Bengoa, doctor en entomologia i gerent tècnic de l'empresa especialitzada en control de plagues i sanitat ambiental Anticimex, explica: “El mosquit tigre és una espècie exòtica invasora originària del sud-est asiàtic, estesa principalment pel litoral mediterrani.

La seva temporada de proliferació ocupa els mesos de maig a octubre, i, al contrari d'altres espècies autòctones com el Culex pipiens, presenta una franja d'activitat diürna, essencialment de les 8 a les 10 hores i de les 17 a les 22 hores”. “Aquests són els intervals de temps en els quals es produeixen més picades”, afegeix.

Per això, insisteix en la necessitat d'extremar les precaucions i seguir les mesures preventives correctes, les quals constituiran una de les claus més importants per a combatre la presència d'aquests insectes:

1. Elimina focus de cria. La fase larvària dels mosquits es desenvolupa en aigua líquida. Per això, és important mantenir netes i seques les zones propenses a acumular aigua, com a plats de tests, abeuradors, canalons o embornals.

2. Evita col·locar-te sota l'ombra. Les zones resguardades del sol són les zones de descans favorites dels mosquits, especialment si també conserven una certa humitat.

3. Usa repel·lents adequats. Els que contenen DEET, Icaridin o IR3535, recomanats per l'OMS, són els més efectius.

Aquests alteren els receptors dels mosquits impedint-los posar-se sobre les persones. Cal esmentar, que per a aplicar uns certs repel·lents han de tenir-se compte l'edat i condicions de cada persona.

4. Respecta els insectívors. Animals com les aranyes, les libèl·lules, les granotes o els gripaus efectuaran un control biològic que mantindrà la zona lliure de mosquits.

5. Instal·la mosquiteres en finestres i llits per a no haver de renunciar a les finestres obertes.

6. Posa un ventilador o l'aire condicionat. Els mosquits no són bons voladors i el mínim corrent d'aire els desestabilitza.

7. Vesteix-te amb roba folgada que cobreixi la pell. Especialment durant el capvespre i la nit és recomanable vestir amb mànigues llargues, pantalons llargs i mitjons, evitant, així, estar exposat a picades.

8. No et gratis les picades. Gratar-se pot arribar a alleujar la sensació de *picazón de manera momentània. No obstant això, fer-ho de manera insistent, pot provocar més inflor, picor i fins i tot una infecció cutània.

9. Aplica fred en la zona afectada. L'aplicació de fred local -aigua o gel- o amoníac diluït permet evitar que la saliva del mosquit s'estengui i, per tant, també la inflamació.

10. En cas de reacció al·lèrgica, acudeix a un metge. Mentre per a alguns una picada no provoca cap efecte, a uns altres pot comportar-los una greu reacció al·lèrgica. En aquests casos, el millor és acudir a un metge perquè t'avaluï i et recepti, en cas de necessitat, un antihistamínic o una crema amb corticoides.

Mites sobre els mosquits tigre

Aquests són alguns dels consells més efectius que poden seguir-se amb la finalitat d'amenitzar la temuda temporada de mosquits.

No obstant això, hem de tenir en compte que, actualment, existeixen diferents mites al voltant de la prevenció del mosquit tigre que poden portar a equívocs.

Així doncs, existeix la creença que els mosquits tigre es veuen atrets per la llum, i que apagar-la pot ser un bon mètode de prevenció.

De la mateixa manera, també es pensa que per a espantar-los són eficaces els sistemes d'ultrasons o remeis casolans com a plantes aromàtiques, llimona i clau o mescles amb amoníac, substàncies i aromes que poden fins i tot atreure'ls més.

A Migdia a COPE hem parlat amb el doctor en entomologia i gerent tècnic de l'empresa especialitzada en control de plagues i sanitat ambiental Anticimex, Mikel Bengoa (àudio).