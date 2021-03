La crisis de la pandèmia ha deixat a molta gent sense feina i Adecco a tret un nou informe per ajudar a la gent a trobar una nova. Parlem amb el Javier Blasco director d'Adecco Grup Institut.

On podem trobar feina si estem a l'atur?

<< Falta molta orientació i ajuda, la gent està una mica confusa amb tot l'aïllament. Ho podem veure quan es publica la EPA, és mou contínuament, tant la gent activa com gent que busca. Algunes persones degut a la seva situació personal han deixat de buscar i intentar-ho. La nostra idea és donar una mica de llum sobre els sectors que estan creixent, quins sons els que no han deixat de créixer i també en aquells que comencin a tindre activitat molt aviat. >>

Cap a on tenim que orientar-nos per saber on buscar?

<< La carrera curricular té que tenir certa coherència, és veritat que hi ha professions o sectors, depenent del territori, s'han tingut que reciclar, avui dia hi ha moltes titulacions i et pots refer professionalment.>>

Els joves d'avui dia ja no s'enfoquen en feines de tota la vida com són els torners o soldadors ?

<< No pensen en elles i a més són professions que es van adaptant contínuament, el sector industrial es va digitalitzant. Són professions molt demandades i crec que la formació professional no està suficientment considerada al nostre país, segurament per falta d'informació. Entre tots hauriem de fer una campanya de divulgació perque es un mena de formacio que avui en dia en alguns sectors els salris son més alts que inclus graus universitaris.>>