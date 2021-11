Podem reclamar la plusvàlua i les multes posades durant el confinament?

El tribunal constitucional ha declarat que el tribut de la plusvàlua és inconstitucional. S'ha produït un buit on els consumidors no saben com actuar. La situació es repeteix amb el tema de les multes que s'han posat durant el confinament, el tribunal les ha declarat inconstitucionals i s'han de retornar. Per resoldre alguns dels dubtes parlarem amb el professor de dret tributari de la universitat Abat Oliva Ceu, Esaú Alarcon.



- Quina és la situació ara mateix del consumidor amb la plusvàlua?



Hi ha diferents escenaris, el tribunal constitucional l'any 2017 va començar a dictar sentència dient que la plusvàlua podria ser inconstitucional en determinats casos, però crec que amb el transcurs del temps el tribunal constitucional que en el seu moment ja va manar al legislador que ho canviés d'una manera més acord amb la constitució, finalment s'ha cansat i a pres una decisió.



El problema és que ho ha fet amb una doctrina prospectiva, és a dir, els efectes de la sentència són limitats en el temps i això provoca situacions molt discriminatòries, ara per exemple, no es poden rectificar les declaracions dels anys no prescrits, però la gent que hagi fet operacions recentment en el termini reglamentari de pagament de la plusvàlua i encara estigui obert, es podran beneficiar de la sentència. El divendres tenim un canvi normatiu que segons la ministra sortirà a través del real decret llei i tot a punta que serà retroactiu. L'únic consell que puc donar a les persones és que busquin un bon assessor d'aquí un parell de setmanes a veure si finalment surt aquest decret llei. Ara mateix la situació és un gran buit legal.



- Quins passos hem de seguir per reclamar les multes que s'han posat durant el confinament?



Això dependrà de si ho has reclamat en el moment que te la van posar i ho tens pendent d'una resolució administrativa o judicial. Després hauràs de fer valer la sentència al tribunal constitucional que correspongui, és a dir, el primer o segon estat d'alarma i directament la resolució estimarà la reclamació i cancel·larà la multa.