Podem cobrar l'atur si la nostra empresa fa un ERTE ?

Catalunya ha registrat 360 expedients de regulció de treball temporal, els coneguts amb l'Acrònim "ERTE" des que es va declarar la pandèmia del Coronavirus. Només en un dia s'han presentat a CAtalunya 154 ERTES. Com podem cobrar els treballadors l'atur si una empresa ha declarat un ERTE? I les empreses, com poden gestionar o declarar un ERTE ?

L'Aurora Rodés és ponent de la Comissió Laboral del Col.legi de Gestors Administratius de Catalunya. Hi ha moltes grans empreses que han presentat ERTE, la qual cosa fa por a molts treballadors. Però què passa quan una petita empresa, que té pocs treballadors, i aquests dies està passant per dificultats perquè fabrica algun producte que aquests dies s'hagi deixat de comprar... com pot aquesta empresa presentar un ERTE? L'aurora ha volgut passar pels nostres micròfons per contestar aquestes preguntes:

"El dia 14 de març va sortir un Reial Decret que prohibia a determinades empreses d'alguns sectors llençar un ERTE, però és cert que altres empreses quedaven en una important indefinició legal. Les empreses poden fer-ho si realment poden demostrar una pérdua important d'activitat. Si això passa, els tràmits s'agilitzen"

Però què passa amb el treballador? Què ha de fer per cobrar l'atur? "Amb el nou decret el treballador té dret a cobrar l'atur, i, a més, aquest atur no li resta d'un futur atur. El govern va deixar clar que l'empresa no haurà de pagar la cotització de la Seguretat Social des del moment en que això es decreti, i per part del treballador aquesta prestació la cobrarà encara que no hagi generat període anterior. Obviament aquests dies els treballadors no poden anar presencialment a les oficines de la SEguretat Social per tramitar aquest atur. El que s'està fent és que el SEPE ha habilitat un número de telèfon, o també es pot buscar l'oficina del SEPE que ens correspongui pel nostre codi postal i amb una trucada telefònica s'activa el cobrament d'aquest atur. O la gent que disposi de certificat digital o DNI electrònic, també podrà fer aquests tràmits fàcilment"