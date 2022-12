La pobresa relacional. Un problema cada cop més evident

La pobresa interrelacional és un fenomen complex que afecta moltes persones a tot el món. Es refereix a la pobresa que no sols és econòmica, sinó també social i psicològica. Sovint es produeix quan les persones manquen de les relacions, les habilitats i els recursos necessaris per a participar plenament en la societat i aconseguir el seu màxim potencial.

La pobresa interrelacional pot tenir un impacte profund en la vida d'una persona. Pot limitar el seu accés a oportunitats educatives i laborals, i pot afectar la seva salut mental i física. També pot tenir un impacte en la qualitat de les relacions que una persona té amb els seus sers estimats i en el seu benestar general.

Una de les principals causes de la pobresa interrelacional és la falta d'accés a recursos i oportunitats. Això pot deure's a factors externs, com la discriminació, el racisme i el sexisme, o a factors interns, com la falta de confiança i les habilitats socials.

Per a abordar la pobresa interrelacional, és necessari adoptar un enfocament multifacètic que inclogui mesures tant a nivell individual com a nivell sistèmic. A nivell individual, això pot incloure suport emocional i psicològic, així com accés a oportunitats de formació i ocupació. A nivell sistèmic, això pot incloure polítiques i programes que abordin les desigualtats estructurals i promoguin la inclusió i la justícia social.

És important tenir en compte que la pobresa interrelacional no és només un problema dels països en desenvolupament, sinó que també és un problema en molts països desenvolupats. Per tant, és necessari un esforç global per a abordar aquesta qüestió i garantir que totes les persones tinguin accés a les oportunitats i recursos necessaris per a tenir èxit i aconseguir el seu màxim potencial.

A Migdia a COPE Catalunya i Andorra hem parlat amb la professora de sociologia de la UAO CEU, Anna Garriga (àudio).