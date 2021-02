El 70 % de la población ya no utiliza dinero en metálico

Hoy en Migdia Cope Catalunya i Andorra hablamos de los cambios en el uso del dinero en metálico durante la pandèmia. Hablamos con Miguel Ángel Prieto, director de Soluciones de Pago de Minsait Payments. La cada vez mayor competencia entre los sistemas de pago tuvo en 2020, el año del Covid-19, un perdedor, el efectivo, y varios ganadores, como la tecnología ‘contactless’, o sin contacto. Es la principal conclusión de la décima edición del X Informe de Tendencias de Medios de Pago, elaborado por Minsait Payments, una filial de Indra. El estudio combina las opiniones de más de ochenta directivos del sector bancario, con 4.400 encuestas realizadas a usuarios, del sur de Europa - España, Portugal e Italia-, Reino Unido y Latinoamérica. Este informe, elaborado en colaboración con Analistas Financieros Internacionales (AFI) , señala que el 70% de los españoles ha disminuido, o incluso abandonado, su uso del efectivo como consecuencia de la pandemia. Respecto a la opinión de los profesionales bancarios, son más los que piensan que el efectivo desaparecerá alrededor de 2040 (36%), que los que opinan que no verán ese momento (33%). Los billetes y monedas sufrieron cierta estigmatización como consecuencia de la pandemia, especialmente en sus primeros meses, cuando se prestaba más atención que ahora al contagio por contacto físico con el virus y menos a los aerosoles. El 60% de los españoles declara que ha sentido aversión al tocar efectivo, una sensación extensible también al uso del datáfono.La otra cara de la moneda es el aumento del uso de las alternativas de pago ‘contactless’; el 78% de la población ya usa la tecnología sin contacto para pagos en terminales de punto de venta. En esa dirección también empuja el aumento del comercio electrónico. El 42% de los españoles declara comprar ahora online con más frecuencia, un porcentaje significativo, pero por debajo de Reino Unido (44%), Italia (46%) y Portugal (47%). En Latinoamérica se acusa más este incremento, con porcentajes que oscilan entre el 50% y el 63%. La tarjeta continúa siendo el medio de pago más habitual en las compras online -la utilizan el 85% de los españoles-, siguiéndole muy de lejos otras opciones como las tarjetas prepago virtuales, los pagos desde cuenta y apps P2P como Bizum. Miguel Ángel Prieto, director de Soluciones de Pago de Minsait Payments, destacó cómo ha bajado el ticket medio del pago electrónico, pues “ya no da vergüenza no recurrir al efectivo para pequeñas cantidades, como el diario o el pan”.