Plutó, un misteriós planeta més petit que la Lluna

Plutó, designat (134340) Pluto, és un planeta nan del sistema solar situat a continuació de l'òrbita de Neptú. El seu nom es deu al déu mitològic romà Plutó (Hades segons la mitologia grega).

Avui hem parlat d'aquest planeta amb l'astrònom de l'observatori Fabra de Barcelona, Antonio Bernal.

En l'Assemblea General de la Unió Astronòmica Internacional celebrada a Praga el 24 d'agost de 2006 es va crear una nova categoria anomenada plutoide, en la qual s'inclou a Plutó.

És també el prototip d'una categoria d'objectes transneptunians denominada plutinos. Plutó posseeix una òrbita excèntrica i altament inclinada respecte a l'eclíptica, que recorre acostant-se en la seva periheli fins a l'interior de l'òrbita de Neptú.

Així mateix posseeix també cinc satèl·lits: Caront, Nix, Hidra, Cèrber i Estigia,34 els quals són cossos celestes que comparteixen aquesta mateixa categoria.

La seva gran distància al Sol i a la Terra, unida a la seva reduïda grandària, impedeix que brilli per sobre de la magnitud 13,8 en els seus millors moments (perihelio orbital i oposició), per la qual cosa només pot ser apreciat amb telescopis a partir dels 200 mm d'obertura, fotogràficament o amb cambra CCD.

Fins i tot en els seus millors moments apareix com a astre puntual d'aspecte estel·lar, groguenc, sense trets distintius (diàmetre aparent inferior a 0,1 segons d'arc). No va ser fins a l'any 2015 quan la sonda espacial New Horizons va passar sobre el planeta i va permetre apreciar per primera vegada de manera nítida el seu aspecte real.

Plutó va ser descobert el 18 de febrer de 1930 per l'astrònom estatunidenc Clyde William Tombaugh (1906-1997) des de l'Observatori Lowell en Flagstaff, Arizona, i va ser considerat el novè i més petit planeta del sistema solar per la Unió Astronòmica Internacional i per l'opinió pública des de llavors fins a 2006, encara que la seva pertinença al grup de planetes del sistema solar va ser sempre objecte de controvèrsia entre els astrònoms.

Durant molts anys va existir la creença que Plutó era un satèl·lit de Neptú que havia deixat de ser satèl·lit pel fet d'aconseguir una segona velocitat còsmica. No obstant això, aquesta teoria va ser rebutjada en la dècada de 1970.

Després d'un intens debat, i amb la proposta dels astrònoms uruguaians Julio Ángel Fernández i Gonzalo Tancredi davant l'Assemblea General de la Unió Astronòmica Internacional a Praga, República Txeca, es va decidir per unanimitat reclassificar a Plutó com a planeta nan, requerint que un planeta ha de tenir dominància orbital.

Es va proposar la seva classificació com a planeta en l'esborrany de resolució, però va desaparèixer de la resolució final, aprovada per l'Assemblea General de la UAI. Des del 7 de setembre de 2006 té el número 134340, atorgat pel Centre de Planetes Menors.