En plena pandèmia la Generalitat modifica l'IRPF i l'impost de successions, perquè?

Aquest mes de maig han entrat en vigor diverses modificacions fiscals per part de la Generalitat de Catalunya. Hi ha canvis en la part de l’IRPF que recapta, en la bonificació per posar al mercat de lloguer social pisos buits i també en una qüestió que sempre és especialment sensible i genera polèmica: l’impost de successions. La reforma entra en vigor en un moment especialment sensible, pels estralls que el covid-19 ha fet en moltes famílies.

Antoni Duran-Sindreu, doctor en dret, professor de la UPF i soci director del despatx d’advocats Duran-Sindreu.

Impost de successions

En tots els casos, l’anomenada Llei 5/2020, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, té com a intenció una fiscalitat més redistributiva. És a dir, que els que tenen menys paguin menys i els que tenen més, paguin més. Aquesta és la direcció en què van les mesures, segons ens ha explicat el senyor Duran-Sindreu. Pel que fa a la reforma de l’impost de successions, però, ha dubtat de la manera en què es considera que un ciutadà és “ric” i ha advocat per reformes més profundes.

Soc partidari de l’impost de successions, però tal com és en l’actualitat ha de reformar-se; hauria de reorientar-se als grans patrimonis, però protegir el patrimoni nuclear familiar. No és el mateix heretar una segona residència que un primer habitatge. Si no, paguem els de sempre: les classes mitjanes

L’impost de successions s’ha reformat diverses vegades els últims anys. Recordem que l’any 2010 el govern d’Artur Mas hi va fer rebaixes importants, que el 2014 s’hi van incloure modificacions que tornaven a encarir-lo per als contribuents (perquè el Govern necessitava recaptar més per culpa de la crisi) i ara arriben més canvis. Cada cas és un món i les casuístiques, diverses, però Antoni Duran-Sindreu ens ha fet l’abecé de la reforma.

S’apliquen els canvis a partir de l’1 de maig, no són retroactius; per tant, només s’apliquen a defuncions a partir d’aquesta data

Si el meu patrimoni preexistent (el que ja tenia) supera el mig milió d’euros, en cas d’heretar pagaré un 10% més que abans de la reforma de la llei

En el cas de l’habitatge habitual hi ha una reducció del 95% fins a un valor de 500.000 euros. En el cas de rebre diners, és fins a 100.000

En resum: l’impost de successions s’apuja només en alguns casos i hi continua havent situacions com les ja descrites (moltes, de fet) en què no es paga. Qui rebi, per exemple, el pis del seu pare o mare i un compte corrent amb menys de 100.000 euros, no tributa, ni ara, ni abans.

Si rebéssim més d’aquesta quantitat econòmica, se’ns aplicaria una reducció pels primers 100.000 euros. Finalment, la reforma perjudicaria tots aquells que reben imports més enllà d’aquesta quantitat econòmica i amb un patrimoni anterior de més de mig milió d’euros.

Donacions en vida

En el cas de les donacions en vida, les coses no canvien gaire, però el senyor Duran-Sindreu ha volgut cridar-nos l’atenció sobre una circumstància que no li sembla gens positiva: les diferències de fiscalitat entre comunitats autònomes, que permeten fer algun que altre “truc” legal als qui s’ho poden permetre.

No hi ha canvis en la llei, només que si, com en el cas de les successions, el patrimoni preexistent és de més 500.000 € sí que haurem de pagar més

A Madrid, les donacions d’immobles estan bonificades al 100%. Si jo compro un pis a Madrid al meu fill i l’hi dono, no pagarà res. Hi ha una lluita i una competència en el tema de tributació autonòmica. Hi ha greuges comparatius importants

IRPF i pisos buits

També hi ha hagut modificacions en l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF). En aquest cas, puja un 10% el mínim exempt dels contribuents amb nivell de renda més baix, que són les de menys de 12.000 euros. D’altra banda, es reorganitzen els ingressos més elevats. es reorganitzen els trams que defineixen quin percentatge es paga d’IRPF. El canvi més visible és que el que era el quart tram ara queda dividit en

dos: de 53.407 a 90.000 euros i de 90.000 a 120.000, als quals s’apliquen uns tipus marginals del 21,50% i del 23,50%, respectivament.

Pel que fa als pisos buits, el doctor Antoni Duran-Sindreu ens ha explicat que fins ara “la Generalitat grava els pisos buits, perquè consideren que no ser al mercat de lloguer és negatiu” i que amb la modificació “si els poses en lloguer social tens bonificacions que depenen del volum de pisos que tens”.