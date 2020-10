Places d'aparcament gratuït a les entrades de Barcelona si s'agafa el transport públic

Avui us volem donar una bona notícia: l'àrea metropolitana de Barcelona crearà en els propers mesos 300 places d'aparcament gratuït al voltant de la ciutat per entrar a la ciutat en transport públic. El Joan María Vigues és director de mobilitat i transport de l'Àrea Metropolitana de Barcelona: "Sí, aquestes 300 places les tindrem en els propers mesos, però de fet ja tenim 450 que hem activat en els darrers anys, al costat d'estacions ferroviàries. Aquest és un treball progressiu que està fent l'Àrea Metropolitana per facilitar l'accés amb vehicle privat a les estacions, i poder agafar el transport públic fins a la ciutat." Aquestes 450 places les tenim a Castelldefels, Sant Joan Despí o Esplugues. On s'obriran les properes ? El Joan María ens diu que "Estem treballant amb diferents Ajuntaments, i creiem que el més probable és que aquestes places es crein a l'estació de Ferrocarril de Sant Boi del Llogregat, a Gavà, a l'estació de rodalies Catalunya, i també a Viladecans, al voltant de l'estació també de Rodalies. Són estacions que ja compten amb places d'aparcament al seu voltant, però el que fem és un salt endavant, reservant aquestes places només per usuaris del transport públic. Les pintem com a zona blava, i a través d'una aplicació el ciutadà pot reservar aquesta plaça i aparcar allà el cotxe, i a través d'aquesta aplicació pot demostrar que ha fet el viatge en transport públic i per tant no haurà de pagar la zona blava. Només poden utilitzar aquestes places en horari de transport públic els ciutadans que facin ús del transport públic. No pot aparcar qui vulgui en aquestes places.