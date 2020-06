Pla Post-Covid per normalitzar les residències:Controls diaris i una visita per setmana

El pla per a la represa de la normalitat a les residències geriàtriques preveu controls a tots els residents i treballadors i si es detecta un cas sospitós es faran proves El pla concreta una visita setmanal per resident, preferentment a l'exterior. Els espais interiors també s'hauran d'organitzar per poder separar grups i possibles contagis. A l'interior de les residències es delimitaran els espais en funció dels grups de risc o diagnòstics de la Covid, àrees que es denominaran "verdes", "grogues" o "vermelles".

La Generalitat subratlla que "mentre hi hagi transmissió comunitària, és preferible una visita setmanal per resident i que el familiar (màxim de 3) sigui el mateix en períodes no inferiors a deu dies".

Per la seva banda, els residents que no estiguin contagiats o no hagin tingut contacte amb el virus podran sortir del centre per passejar, visitar a casa seva familiars o passar vacances amb la família. Hauran de portar sempre mascareta, seguir una correcta higiene de mans i signar, abans de sortir, un document de "declaració responsable". Si estan fora més de tres setmanes, els residents seguiran un aïllament preventiu quan tornin.

Les pors viscudes, encara molt presents

El pla explicita que, en el cas de la gent gran, el confinament per la pandèmia "té múltiples implicacions inherents, com l'impacte psicoemocional i la pèrdua de l'autonomia personal i de relacions interpersonals, entre d'altres". Per això, assenyala, amb l'actual situació epidemiològica, "ha arribat el moment de recuperar la normalitat de l'activitat en les residències, sempre amb les màximes precaucions".

La Generalitat ha volgut deixar clar que amb aquest pla crea "un marc general de criteris i recomanacions que es pot veure modificat per l'evolució de l'epidèmia".

En residències hi ha hagut 4.000 morts, 14.000 casos confirmats i encara hi ha més de 700 professionals aïllats per positiu.

Les residències de gent gran hauran de fer, a partir d'ara, cada dia, un control clínic i epidemiològic de coronavirus a tots els treballadors i residents. Ho estableix el nou "Pla de retorn a la normalitat residencial", del Departament de Salut, que ha aprovat el Procicat. L'objectiu és controlar la proliferació de contagis i poder-los detectar de manera precoç.

Nous ingressos

El pla obre també la possibilitat que les residències acceptin nous ingressos, però en aquest cas els nous residents hauran d'haver passat en les últimes 48 hores una prova PCR de detecció del coronavirus amb resultat negatiu i estaran en aïllament deu dies.

La Generalitat indica que aquest pla s'ha elaborat amb l'objectiu de "prioritzar" la "recuperació al màxim de la normalitat dins dels centres assistencials" però garantint "les mesures de prevenció i seguretat", donada la "vulnerabilitat dels residents i les característiques especials d'entorns de convivència comunitària" per evitar contagis i rebrots.

Són algunes de les normes detallades en el pla sectorial, que també concreta que els nous ingressos es podran fer sempre que els centres estiguin qualificats com a verds, sense cap cas, o taronges, amb algun cas però ben controlat. No es podrà anar, doncs, a la quarantena de residències vermelles que encara hi ha al territori.A la xarxa de residències han quedat unes 4.000 places lliures, però familiars i directors demanen que no s'omplin totes malgrat la llarga llista d'espera que hi ha.

Maria José Carcelén, portaveu de la coordinadora 5+1, que agrupa familiars de persones grans que viuen en residències de titularitat pública:

"Creiem que les habitacions individuals són imprescindibles en aquesta fase de pandèmia. Perquè això no s'ha superat, perquè podem fer aïllament. Si tens habitacions dobles i està el centre ple, és evident que no podràs fer aïllaments."



Visites i vacances en família

El pla concreta una visita setmanal per resident, preferentment a l'exterior. Els espais interiors també s'hauran d'organitzar per poder separar grups i possibles contagis. A l'interior de les residències es delimitaran els espais en funció dels grups de risc o diagnòstics de la Covid, àrees que es denominaran "verdes", "grogues" o "vermelles".

La Generalitat subratlla que "mentre hi hagi transmissió comunitària, és preferible una visita setmanal per resident i que el familiar (màxim de 3) sigui el mateix en períodes no inferiors a deu dies".

Per la seva banda, els residents que no estiguin contagiats o no hagin tingut contacte amb el virus podran sortir del centre per passejar, visitar a casa seva familiars o passar vacances amb la família. Hauran de portar sempre mascareta, seguir una correcta higiene de mans i signar, abans de sortir, un document de "declaració responsable". Si estan fora més de tres setmanes, els residents seguiran un aïllament preventiu quan tornin.

Les pors viscudes, encara molt presents

El pla explicita que, en el cas de la gent gran, el confinament per la pandèmia "té múltiples implicacions inherents, com l'impacte psicoemocional i la pèrdua de l'autonomia personal i de relacions interpersonals, entre d'altres". Per això, assenyala, amb l'actual situació epidemiològica, "ha arribat el moment de recuperar la normalitat de l'activitat en les residències, sempre amb les màximes precaucions".

La Generalitat ha volgut deixar clar que amb aquest pla crea "un marc general de criteris i recomanacions que es pot veure modificat per l'evolució de l'epidèmia".

En residències hi ha hagut 4.000 morts, 14.000 casos confirmats i encara hi ha més de 700 professionals aïllats per positiu.