Pitingo torna a Santa Maria del Mar aquest divendres

La música ha estat un dels sectors més afectats per la pandèmia i en el programa d'avui tenim un convidat que ho ha viscut en primera persona, el cantant Pitingo. El pròxim 27 de desembre es trasllada a viure a Miami amb la seva dona i el seu fill. L'artista participarà activament del disc homenatge que prepara la llegenda musical Manuel Alejandro, produït pel referent internacional Rudy Pérez. També serà l'encarregat de posar veu a aquestes cançons, i a més iniciarà una gira internacional que el portarà a recórrer Llatinoamèrica i els Estats Units.



- Ha estat un època difícil.



Vam cancelar 80 concerts i pensa que hi ha més de 20 persones que treballen amb mi, imagina't, no ha estat fàcil. A més a més, tots hem tingut coneguts que no ho han passat bé.





- El 13 de desembre estaràs a Zaragoza i el 17 a Barcelona en un escenari tan especial com es la Basílica del Mar. Què trobarem?



Un Pitingo amb moltíssimes ganes de cantar, al costat d'una banda de 17 artistes a sobre de l'escenari en un especial de Nadal, però sobretot celebrar que la vida segueix.



- Després del concert a Barcelona marxes cap a les amèriques?



Si, començo un tour de la mà de Manuel Alejandro, un mestre, és el contautor, compositor de parla hispana més important de diferents generacions. També ens acompanyarà el productor Rudy Pérez, ha treballat per Luis Miguel, Beyoncé o Christina Aguilera. Farem aquest nou disc i després començarem la gira per Llatinoamèrica.

- Estàs en un bon moment professional?



Estic molt content i de moment tancarem l'any amb molts concerts, es compliran molts somnis, inclús de la meva dona que és la meva representant, fins i tot li dic que pari de buscar-me més concerts perquè no arribo a tot. La majoria dels meus amics músics han aprofitat aquesta pandèmia per crear nova música o fer una petita introspecció, però a mi em va envair molta tristesa. Tot i que per una part estava content perquè estava passant més temps amb la meva dona i el meu fill, però l'únic que em sentia capaç de fer, era ajudar els altres.