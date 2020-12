La pirotècnia pot ajudar a alegrar les festes nadalenques?

Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra hem parlat amb el sector de la pirotecnia a Catalunya. Josep Maria Vilardell, president d'ACFAE, ha comentat que: “ Degut a la situació epidemiològica que viu el país, des del sector pirotècnic aposten per conscienciar a la població a respectar les normes i fer un bon ús dels articles pirotècnics en aquestes festes de Nadal per a tractar de reduir al màxim possibles incidents, amb la finalitat de no dificultar encara més, l'activitat que està duent a terme el personal sanitari amb els pacients de Covid-19”. Sota el lema “Per unes festes nadalenques familiars màgiques i segures” el sector s'ha reunit amb els principals ajuntaments del país per a informar sobre la normativa actual del sector, sobre la tipologia de productes de llum i baixa sonoritat, assessorar-los en matèria d'horaris i zones de tret, així com de l'adquisició d'articles pirotècnics en establiments degudament autoritzats, amb la finalitat de contribuir al fet que la població prengui consciència dels riscos i possibles sancions per males pràctiques. En concret, el Reial decret 989/2015, de 30 d'octubre, en el seu article 124, punt 2, diu: “Queda expressament prohibit l'enviament dels productes que hagin estat venuts al públic per correu, telèfon o mitjans informàtics. El lliurament dels productes es realitzarà amb presència obligada del comprador en el local de venda”, podent exercir sancions de fins a 600.000 €. Davant la proliferació d'aquesta mena de venda il·legal, el sector demana col·laboració ciutadana per a denunciar aquestes pràctiques amb la finalitat d'erradicar-les. Amb aquesta campanya el sector pirotècnic vol fer una crida als seus clients i consumidors, advocant per la celebració d'unes festes en format familiar i sense aglomeracions, fent ús d'articles pirotècnics d'interior (F1) o d'exterior (F2 i F3) utilitzant-los de manera responsable, això és, prenent les mesures de distància i seguretat reglamentàries amb la resta de les persones i mascotes, i respectant els horaris i zones habilitades per a això.