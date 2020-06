PIMEC demana prorrogar els ERTOS fins al 31 de desembre

Un dels sectors que més està patint la pandèmia és el sector de les petites, mitjanes empreses i també els autònoms. Avui volem parlar amb Elena de la Campa, directora de Relacions Laborals de PIMEC. I és que segons una enquesta de Pimec, al menys un 35% de les petites i mitjanes empreses de Catalunya estan patint un tipus d'afectació derivada del Coronavirus: "sí, aquesta és la realitat. Ens trobem amb una situació que requereix que es tractin urgentment aquestes possible prórrogues dels ERTES per força major. Tot semblava que la reunió de ministres podria fer una nova aprovació d'aquests ERTES, que fins ara només estan permesos fins al 30 de juny. Nosaltres pensem que sí s'allargaran aquests ERTOS, però el que necessitem són certesses. El pitjor que li pot passar a una empresa i especialment a una pime és no tenir certesses de què pot passar. Hem de saber com actuar. Nosaltres pensem que han d'haver ampliacions dels ERTOS per força major fins al 31 de desembre, i fins i tot en algunes ocasions més enllà d'aquesta data, en funció d'alguns casos i empreses que no poden tornar a l'activitat. I a part d'aquesta extensió fins al 31 de desembre, volem una exoneració del 100% de les quotes en qualsevol tipus de ERTO. Obviament també són molt crítics amb el fet de que el 69% dels treballadors, a data de finalitazació d'aquesta enquesta que va ser el dia 9 de juny, havien cobrat amb irregularitat: Gent que no havia cobrat res des del març del 2020, o que no havien cobrat les quantitats que havien de percebre. També demanem un pagament inmediat d'aquests ERTOS perquè hi ha situacions realmente dramàtiques"