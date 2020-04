PIMEC Catalunya: "El paquet econòmic del Govern d'Espanya va en la bona direcció, però arriba tard"

Josep González és el president de PIMEC Catalunya, amb qui hem volgut conversar avui a "Migdia Cope Catalunya i Andorra" a propòsit de les noves mesures econòmiques que ha aprovat el govern espanyol, entre elles la prórroga de l'estat d'alarma fins al 9 de maig i dos mesos més de teletreball. Preguntat sobre què pensar sobre totes aquestes mesures, el senyor González ens diu que "tot el que es pugui fer en teletreball, nosaltres sempre ho hem defensat. Entenem que és una mesura que pot evitar contagis. En aquest sentit ho veiem bé, tenint en compte les limitacions que encara té el teletreball, que tot i que tindrà un increment en el futur, és evident que algunes feines no les podrà substituir. A partir d'ara tindrem més teletreball del que mai hem tingut. Si no es perd productivitat, ens sembla bé". S'amplien els avals públics fins a finals d'any, és un altre mesura del govern espanyol: "Aquesta és una bona mesura. En general crec que el paquet de mesures que han posat en marxa és rica en contingut, hi han moltes mesures i van en la bona direcció. Sí és cert que ens queixem que aquestes mesures estan arribant tard, però tot i això, millor que arribin tard, a que no arribin. I respecte a ampliar els avals, és una bona notícia. Ningú sap quant durarà aquesta pandèmia. Jo espero que tot pugui tornar a la normalitat, i més tenint en compte que sembla ser que la corva de la malaltia va cap avall. Però si els avals de l'ICO es mantenen fins a finals d'any, millor". Se simplifica el termini per l'ajornament de deutes a la Seguretat Social: "Sobre això li diré que la paraula simplificació és un miracle. En aquests moments tenim unes administracions molt complicades. Així que simplificar tràmits és sempre una bona notícia"