Pfizer inicia l'assaig clínic d'un fàrmac oral contra la Covid-19

La ciència va molt de pressa, cada dia un coneixem més del virus i les seves conseqüències, molt important per trobar-hi remeis com són les vacunes i els medicaments. Pzifer està iniciant un assaig clínic d'un fàrmac coral contra la covid-19 i tot apunta que serà un potent inhibidor contra la SARS cov-2 que provoca la covid-19 i altres coronavirus. Per parlar d'aquesta situació ho farem amb el Dr. Albert Gómez cap de serveis de medicina interna de l'hospital de Santa Caterina de Salt i professor de la universitat de Girona.

Aquesta pastilla no només curarà la covid-19, sinó que també grips i refredats que tant mal de caps dóna a les empreses amb les baixes laborals.

<< Pot ser que cobreixi altres coronavirus, però s'ha de mirar en els assajos clínics. El virus de la grip és completament diferent i no té res a veure amb la resta de coronavirus, té una estructura diferent i és molt probable que contra la grip no pugui actuar.>>

Amb els medicaments que s'estan estudiant es podria dir que aquest virus ja no té escapatòria?

<< Aquesta és la intenció, volem trobar estratègies per poder atacar el virus de diferent manera. Tenim les vacunes per la infecció i un medicament que s'estan utilitzant actualment, en certs casos funciona i un segon medicament que actuaria contra una altra diana del virus i seria molt important per evitar l'afectació greu que provocaria el virus posteriorment.>>

En quant de temps estaria disponible aquest tipus de medicaments?

<< És molt complicat, s'ha provat en el laboratori, en animals i ara s'ha de començar a provar amb humans. Esperem que no tingui cap efecte secundari i pugui tirar endavant, però crec que com a mínim sis mesos.>>

Esteu notant una diferència amb els nous tractaments a l'hospital de Santa Caterina de Salt?

<< El que són els tractaments tampoc han canviat massa durant els últims mesos. El que hem pogut fer des del principi de la pandèmia, és seleccionar-los per treure aquells que no feien efecte. En l'aspecte de les vacunes sí que hem notat un canvi important en el qual no hi ha tanta gent gran que ingressen en els hospitals amb coronavirus.>>