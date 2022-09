El personal d'atenció a l'alumnat es queixa de la seva situació en aquest inici de curs

Ahir es va produir una concentració per part del departament d'Educació per reivindicar el malestar del col·lectiu PAE (personal d'atenció a l'alumnat). Parlarem amb la portaveu del sindicat USTEC, Iolanda Segura.



- Com està la situació?



Aquest personal és un personal imprescindible per la tasca que realitzen d'atenció directa a l'alumnat que té unes necessitats específiques de suport educatiu Donant resposta al que hauria de ser una escola inclusiva, tenim una sèrie de professionals que no estan sent valorats com toca. Per ficar-te un exemple, quan arriben als centres escolars no saben ni el que han de fer per què no valoren les tasques que duen a terme, llavors, els hi fan fer qualsevol cosa fins i tot fer fotocòpies. És una situació que portem denunciant des de fa temps. A més de més s'abusa dels seus horaris, sovint han de fer més hores de les que li pertoquen i en tasques que no els hi correspon, com fer de monitora de menjador. S'haurien de coordinar amb la resta de l'equip docent perquè formen part de la plantilla.



També ens vam trobar a finals d'estiu que els nomenaments de les seves adjudicacions de places van ser caòtics i també van estar esperant en sales durant hores i hores per poder obtenir aquesta plaça. A més a més d'una forma descoordinada, desorganitzada i improvisada, va haver-hi milers de problemes i són ells els que paguen les conseqüències.



Tenen una borsa de treball totalment desactualitzada, per tant, hi ha personal que no els hi consta. El departament no ho va planificar bé, es van trobar amb un volum de persones molt més elevat del que s'esperaven. En tot cas, la qüestió és que no ho van planificar bé i es van trobar amb aquesta situació on no podien assumir el volum de gent que tenien allà per adjudicar les places, cosa que és increïble, el fet de no saber el personal que tens o el personal que pot venir a demanar plaça a finals d'agost.