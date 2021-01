Perqué ès tan poc flexible el nou pla de maternitat de 2021?

Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra parlem del nou permís per paternitat amb la Plataforma per a Permisos Iguals i Intransferibles de Naixement i Adopció (PiiNA).El permís per paternitat s'amplia i passa a ser de 16 setmanes a partir d'aquest 1 de gener del 2021. D'aquesta manera, s'equiparen els permisos dels dos progenitors, que són amb el 100% del salari i de forma intransferible, és a dir, que un progenitor no pot cedir setmanes a l'altre. Amb el canvi legal que es va aprovar el març del 2019, els dos progenitors estaran de permís obligatori, de forma ininterrompuda i a jornada completa durant les sis primeres setmanes posteriors al part. A partir d'aquí, els progenitors poden decidir quan fer les altres 10 setmanes de permís que té cadascun, previ acord amb l'empresa, fins que el fill o filla faci 1 any. La condició és que s'ha de fer per períodes setmanals, ja siguin a jornada sencera o parcial, i que l'empresa ha d'estar avisada amb 15 dies d'antelació. Amb aquest canvi, es vol contribuir a la responsabilitat dels dos progenitors en la cura de l'infant, avançar cap a la "igualtat real i efectiva" entre homes i dones i evitar les "discriminacions directes o indirectes per motius de sexe", segons consta al reial decret llei 6/2019, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació, aprovat pel govern de Pedro Sánchez. Aquest decret va ampliar el permís dels pares fins a 8 setmanes, que aquest 2020 van passar a ser 12 i, amb l'arribada de l'any nou, s'allarguen fins a 16. El govern espanyol calcula que la mesura beneficiarà 236.000 famílies. Des de la Plataforma per a Permisos Iguals i Intransferibles de Naixement i Adopció (PiiNA), consideren que la manera com s'ha fet l'equiparació conté "trampes" perquè els pares "no podran fer servir el seu permís per fer torns amb les mares", sinó que les 10 setmanes "les hauran d'agafar quan i com l'empresa els ho permeti". Denuncien que molts mares es veuren abocades a haver de recórrer igualment a reduccions de jornada o excedències. Tot i l'ampliació progressiva del permís, Espanya encara queda lluny d'altres països d'Europa en els permisos per naixement o adopció de fill. Quan es va aprovar el reial decret que ara es continua executant, el permís de maternitat més llarg era a Suècia i Croàcia, amb 480 dies. Al Regne Unit i Albània és de 365 dies, mentre que a Dinamarca, pares i mares tenen un any de permís que s'han de repartir. Però la mare ha d'agafar obligatòriament un mínim de 128 dies i el pare, 14. A més, les 16 setmanes de permís de la mare encara es queden curtes si es té en compte la recomanació de l'Organització Mundial de Salut de mantenir la lactància materna exclusiva durant els primers 6 mesos de vida del nadó, és a dir, 24 setmanes i, posteriorment, començar la introducció de l'alimentació complementària.