Perqué no recordem el que somiem?

Perqué no recordem que el que somiem? Avui parlem dels somnis oblidats amb la doctora Sandra Giménez Badia neurofisiòloga de la Unitat del Son de l’Hospital de Sant Pau. Els somnis més vívids i acolorits es tenen en la fase REM. En aquesta fase el cervell està molt actiu, pràcticament com si estiguéssim en una situació de vigília. “S’activen àrees responsables de la visió, de la sensació de moviment i de les emocions, i per això els nostres somnis són tan reals”, explica la doctora, que diu que poden arribar a ser tan fantasiosos perquè no s’activa la part prefrontal, que és la relacionada amb el seny, i per això no ens atura res. Si tu et despertes durant aquesta fase REM, tens els somnis molt més recents, perquè el cervell està actiu com si estiguéssim desperts. Trigues molt poc a despertar-te i tens molts records d’aquest somni. El problema és que la fase REM només és un 20% de la nit i es dona al final del cicle del son. Si ens despertem en una fase de son no-REM, no estarem somiant o els somnis seran més difusos. La doctora Giménez Badia explica que durant la nit anem tenint diversos cicles de son: primer lleuger, després profund i després REM. I “quan arriba el matí, acabem la fase REM i ja ens despertem. Per això, els dies de festa, que ens llevem de manera natural al final del cicle del son, recordem més els somnis”. En canvi, com que la majoria de dies ens despertem amb despertador, acostuma a no coincidir amb una fase REM. I quan coincideix, ens hem d’activar ràpid per atendre les obligacions i se’ns oblida el somni. L’especialista de la Unitat del Son de Sant Pau hi afegeix una capa més. De les poques coses que se saben de la fisiologia del son, sí que s’ha esbrinat que, mentre dormim, el nostre cervell processa el que hem viscut durant el dia i consolida la memòria a llarg termini, és a dir, aquells records que perduraran en la memòria. Durant el son fem una tria d’allò que ens serveix de totes les coses que hem après durant el dia. No podem retenir tota la informació, així que el cervell decideix quin aprenentatge consolidarà per a l’arxiu de memòria a llarg termini. Aquest procés bloqueja el cervell i fa que la nostra memòria estigui per altres coses i no sigui capaç de retenir el que s’està somiant. Si això passés (que de vegades passa), confondríem somnis i realitat, i no sabríem si les coses les hem viscut o les hem somiat. I atès que la feina principal d’aquest triatge es fa durant el son profund, el que somiem en aquesta fase s’esvaeix. La fase REM també fa feina d’arxivar i desar records, per això és igualment difícil que puguem retenir el que hem somiat.Segons un estudi publicat el 2018 a la revista Perceptual and Motor Skills , prendre suplements o dosis elevades de vitamina B6 abans d’anar a dormir propicia que, en despertar, es puguin memoritzar o retenir millor els somnis que s’han tingut. Segons aquest estudi, s’ha descrit una relació entre els somnis i la vitamina B6. Però cal fer més estudis –i amb registres objectius de son– per validar aquests resultats. La meitat dels 100 participants de l’experiment havien pres 240 mg de vitamina B6 durant cinc dies consecutius. L’altra meitat, no la va prendre. Al final de l’estudi, els que l’havien pres afirmaven que podien recordar millor els seus somnis. De tota manera, només es tracta d’un estudi petit que caldria confirmar amb un altre de més entitat.