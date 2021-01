Perqué el govern espanyol ha canviat la llei antidesdonaments?

Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra parlem amb Carles Sala Roca, membre de la Junta de Govern del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida i assessor jurídic del Consell de Col·legis Territorials d’Administradors de Finques de Catalunya dels canvis en la llei antiocupes. El govern espanyol canvia la llei antidesnonaments i prohibeix fer fora els ocupes si actuen sense violència. La modificació que s’ha introduït al decret llei serà vàlida fins el dia 9 de maig, i estableix com a requisit per expulsar els ocupadors que “l’entrada o permanència en l’immoble s’hagi produït mitjançant intimidació o violència sobre les persones”. Fins ara, la normativa determinava que s’havia de desallotjar l’habitatge quan l’entrada o permanència en l’immoble fos conseqüència d’un delicte: un terme molt més ampli que ara queda reduït només a quan hi hagi violència i intimidació. Tot i el canvi, l’ocupació d’habitatges continuarà sense tenir cobertura jurídica. Perquè la persona que ocupa la casa s’hi pugui quedar, l’habitatge sempre haurà de ser d’un gran propietari (persones jurídiques o físiques amb més de deu immobles en propietat) o l’ocupa haurà de demostrar la seva situació de vulnerabilitat. Segons l’executiu espanyol, el canvi s’ha fet perquè els jutges puguin detectar si dins l’habitatge hi ha persones vulnerables, socialment o econòmicament, i no es quedin al carrer. Aquests i altres temes pròxims pots sentir-los cada dia de 12.20 a 13 hores a 'Herrera a Cope Catalunya i Andorra'. Les històries més humanes que succeeixen a Catalunya són ampliades amb les veus dels seus protagonistes en les franges locals de la Cadena COPE a Catalunya. Si el teu horari d'escoltar ràdio és a partir de les 13 i fins a les 14 hores no et perdis 'Migdia Cope Catalunya i Andorra'.Un temps de ràdio en directe amb les millors entrevistes musicals dels artistes que triomfen o els escriptors que presenten les seves últimes novetats literàries. No mancada mai la ultima hora informativa comptada de manera àgil i ràpida .Un avanç de les notícies esportives que s'ampliaran a les 15.05 hores en 'Esports COPE' o el temps i la mobilitat en les carreteres catalanes. Recorda, de 12.20 a 14 hores, escolta COPE Catalunya i Andorra.