Perqué creix la demanda de llançar cendres al mar durant la pandèmia?

La demanda de cerimònies per llançar les cendres dels éssers estimats al mar Mediterrani s’ha disparat durant els últims mesos. Així ens ho ha confirmat Francesc Busquets, gerent de Cendres del Mediterrani, l’empresa catalana que, des del 2013, té la primera embarcació a Barcelona acreditada per Capitania Marítima del Ministeri de Foment per fer aquesta activitat. Avui ha parlat a Migdia Cope Catalunya i Andorra. Segons Busquets, “ara mateix s’estan fent unes deu cerimònies mensuals”. Els sol·licitants són “persones que han perdut un familiar, tenen necessitat de tancar el dol i fer una vetlla”. Fins ara, molts no sabien que hi havia aquesta opció, que és legal a Catalunya sempre que es faci a través d’una empresa que operi amb llicència, ja que des del 2010 està prohibit llançar les cendres per lliure al mar perquè és un delicte penalitzat per les autoritats per tal de preservar el medi ambient. Cendres del Mediterrani té dues embarcacions que fan aquestes cerimònies, una al port del Fòrum de Barcelona i l’altra al port de Roses. Ofereixen dos tipus de lliuraments de cendres, amb presència (per a un màxim de deu persones a la capital catalana i de sis al port gironí) o sense presència (en què només els patrons del vaixell se n’encarreguen). El dia i l’hora de la sortida, que té una durada aproximada d’uns 30 minuts, els tria la mateixa família. Quaranta-vuit hores abans es confirma el servei, si el pronòstic meteorològic i l’estat del mar permeten fer el trajecte d’uns tres quilòmetres fins a arribar als punts assignats pel Ministeri de Foment i escollits en funció de diferents variables ecològiques d’acord amb estudis de fauna marina i corrents.