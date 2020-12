Perillen algunes platges de Barcelona per la falta de sorra

Parlar de les platges de Barcelona ara al Nadal pot semblar precipitat. Doncs no ho és, si tenim en conte que estem vivim una auténtica emergencia climàtica. Platges com la de la Mar Bella o la de la Nova Mar Bella podrien estar parcialment tancades el proper estiu si no s’hi fa una aportació urgent de sorra nova que permeti ampliar l’espai per a banyistes. La coordinadora de la direcció de platges de Barcelona, Patrícia Giménez, ha parlat avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra d'aquest preocupant tema. Per Giménez: “L'aportació de sorra a les platges de Barcelona és responsabilitat del Ministeri de Transició Ecològica i sempre ens diuen que ho tenen present, però estem en espera que ens diguin quan ho faran”. Giménez ha assegurat que la situació del litoral barceloní és “delicada” i que la manca de sorra ja ha obligat l’Ajuntament a tancar provisionalment la platja de la Mar Bella. Aquesta és la platja on és més greu el problema amb els sediments, però n’hi ha d’altres que van pel mateix camí: “A la platja de Sant Miquel ha quedat al descobert una canonada”, ha dit la responsable de platges, mentre que a la del Somorrostro “apareixen els fonaments del que hi havia abans“. Fins ara, la sorra amb què s’omplien les platges s’obtenia de la que dipositaven rius i rieres als ports de Catalunya. Ara, però, ja gairebé no se’n troba i “cada vegada és més escassa”, afirma Patrícia Giménez. Per això, segons la coordinadora de platges, ara el Ministeri de Transició del Govern espanyol va a buscar la sorra al fons marí, una tècnica “costosa econòmicament i ambientalment”. Segons la coordinadora de la direcció de platges de Barcelona, el dèficit de sorra a les platges de la ciutat s’explica per dues raons: perquè l’onatge i els corrents marítims se n’enduen una part mar endins i perquè el canvi climàtic ha provocat un augment del nivell del mar i un increment de tempestes i temporals. L'ajuntament barceloní ha creat una mossió de treball que està estuiant una solució a llarg plaç pel litoral barceloni que no sigui nomès l'aportació de sorra cada estiu. Patricia Giménez ha recordat que: “ Des de 2010 l'estat Espanyol no fa cap aportació de sorra”.