Puc posar una piscina inflable a la terrassa o balcó?

Tenir una piscina a casaja no és cap inconvenient. N'hi ha de molts tipus, de moltesmidesi de diverses capacitats, per la qual cosa poder fer una remulladaa la terrasseta de casa, en una d'aquestes inflables o autoinstal·lables, és molt fàcil. Però estem segurs que podem fer-ho? I el més important:és segur instal·lar una piscina inflable en un pis?

Quan arriba aquesta època de l'any, els administradors de finquesalerten dels perills que pot suposar instal·lar piscines a balcons i terrasses, ja que el pes que assumeix la superfície on la col·loquem pot perjudicar l'estructura dels habitatges. De fet, en alguna ocasió, la instal·lació de piscines d'aquest tipus ha arribat a provocar desperfectes i, fins i tot, algun esfondrament a l'edifici.

El Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida (CAFBL) vol recordar que la càrregaque pot suportar una estructura convencional és de 200 quilos per metre quadrat, que equival a una piscina amb vint centímetres d'aigua aproximadament. Fins aquí bé. El problema el tenim quan no ens conformem amb un pam d'aigua i pretenem omplim el recinte amb molta més quantitat.

Per evitar cap situació de risc derivada d'un augment significatiu del pes sobre l'estructura, l'entitat recomanaencarregar un estudi previ de l'estat de l'edifici, per tal que "un arquitecte o arquitecte tècnic pugui avaluar els paràmetres estructurals i així conèixer si el sòl estàpreparat per aguantar el pes i, per tant, garantir la seguretat de les persones", explica Lorenzo Viñas, gerent del Col·legi d'Administradors de Finques.





Es dona la circumstància que no hi ha una llei que prohibeixi l'ús de les piscines inflables i durant l'època de pandèmia van disparar-se les vendes i, en conseqüència, la seva col·locació. Davant d'això, es recomana que abans de fer qualsevol instal·lació, es posi en coneixement de la comunitat, tot i que el propietari d'una terrassa o balcó d'ús privat no està obligat a fer-ho. Només caldria una autorització per part de la comunitat de veïns si la instal·lació es fa en un espai comunitari.

La gerència del Col·legi desaconsella el muntatge d'aquests elements portàtils i que, en el cas que es decideixi fer-se, "no oblidar elsentit comú i el respecte per la resta de veïns, i evitar ocasionar possibles molèsties al veïnatge i possibles danys a les instal·lacions de la finca, explica Lorenzo Viñas, gerent del CAFBL.

Tot i això, en bona part dels anuncis de piscines d'aquest tipus que es venen en els principals portals de comerç electrònic, es descriuen com a elements destinats a instal·lar-se en patis i jardins on no perilla cap estructura.