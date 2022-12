El perill d'addicció als videojocs durant les vacances

Cada Nadal, videojocs i consoles se situen entre els regals més sol·licitats per nens i adolescents. I després de la visita del Pare Noel i els Reis Mags, en plenes vacances escolars, els menors espremen al màxim el temps de joc enfront de la pantalla.

Experts expliquen que els videojocs poden ser educatius i ajudar a desenvolupar habilitats com la presa de decisions, la creativitat, l'organització, la gestió de l'estrès i la tolerància a la frustració.

No obstant això, el seu ús desmesurat pot causar problemes de somni, baixada del rendiment escolar, aïllament i conductes addictives.

Llavors, què es pot fer perquè els nens utilitzin els videojocs de manera moderada i responsable? Per a començar, cal considerar l'edat com un factor decisiu per a indicar el temps d'ús raonable dels videojocs.

Entre els 9 i els 11 anys l'exposició hauria de ser progressiva i sempre sota el control dels pares. A partir dels 12 la situació es complica, perquè els menors tenen una major independència i autonomia i la supervisió i acompanyament es tornen més complexos.

Seleccionar videojocs apropiats, variats i limitar el temps d'ús és la clau. Però, quin temps màxim haurien de jugar?

Un estudi realitzat per investigadors de la Universitat de Seül (Corea) i de Yale (EE. UU) demostra que els menors que passen més de 240 minuts al dia jugant a videojocs presenten un risc molt major de desenvolupar addicció.

En 2018 l'OMS va reconèixer oficialment la “addicció a videojocs” com a trastorn de salut mental. Aquest mateix any, un estudi realitzat per investigadors alemanys va concloure que aproximadament un 2% dels nens i adolescents pateix aquest trastorn.

Per a evitar arribar a aquest extrem, els experts recomanen establir una sèrie de pautes per a prevenir l'addicció als videojocs en nens i adolescents:





1. Conèixer i compartir. Un dels errors més comuns dels pares és el de menysprear les aficions digitals dels seus fills sense prendre's la molèstia de conèixer-les.

Parlar amb ells sobre els seus videojocs favorits i dedicar temps a jugar junts és una experiència satisfactòria que enforteix els vincles familiars i que dota als pares d'una certa autoritat moral per a opinar sobre aquest camp.

2. Ensenyar a autogestionar-se. “Al llarg del dia hi ha temps per a tot”: és una dels millors ensenyaments que els pares poden transmetre als seus fills. Mostrar-los com administrar el seu propi temps dividint-lo entre l'estudi, l'esport, els videojocs i l'oci no digital els ajudarà a tenir una vida més enriquidora i equilibrada.





3. Fixar límits de temps. Els jocs estan concebuts per a superar continus reptes, per això als menors els costa treball decidir quan és el moment de parar. El més recomanable és concretar el temps màxim de joc abans de començar i programar alguna alerta que avisi quan s'hagi consumit.





4. Oferir alternatives. Proposar-los opcions d'oci offline que els motivin és una excel·lent manera de mantenir-los allunyats de les pantalles. Si, a més, el pla implica alguna activitat física, això contribuirà a reduir l'estrès, millorar els seus hàbits de descans i evitar males postures.





5. Promoure la lectura. En aficionar-se a la lectura els nens i adolescents descobreixen una forma d'entreteniment individual alternativa als videojocs. No importa si es tracta de relats, novel·les gràfiques o *comics manga, l'important és que gaudeixin llegint.





6. On usar les pantalles? Mantenir la videoconsola (i la resta de dispositius digitals) fos de l'habitació del menor i utilitzar-la exclusivament en les zones comunes de la casa, evitarà que es *autoaisle, facilitarà el control dels temps d'ús i millorarà el seu descans.





7. Predicar amb l'exemple. Els pares són els primers que han de donar bon exemple, administrant correctament el seu temps i evitant l'ús continu dels dispositius electrònics. De res serveix dir-li al nen que apagui la videoconsola si els seus pares no enlairen els ulls del mòbil.

Per a Eduardo Cruz, CEO i co-fundador de Qustodio, “l'addicció als videojocs pot arribar a ser un greu problema per als menors, que pot acabar perjudicant la seva qualitat de vida.

El Nadal són una època ideal perquè els pares comparteixin temps amb els seus fills i els ajudin a establir les bases d'un ús saludable dels videojocs”.

Amb Eduardo Cruz hem parlat amb Eduardo Cruz (àudio).