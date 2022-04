Per a qui són les criptomonedes?

Una de les novetats de la campanya de la renda d'enguany, és que es podran regular les criptomonedes. Hem convidat al programa d'avui al professor de Dret Digital de la Universitat Abat Oliba CEU, Carles Ruiz Gil, perquè ens expliqui tots els detalls.



- Què és una criptomoneda?



No és només una moneda virtual, darrere hi ha una fitxa i un actiu subjacent: tot allò que hi ha darrere és el que defineix allò que és. Normalment, entenem que una criptomoneda té un valor monetari com el bitcoin que val tants dòlars o euros, no obstant poden haver-hi criptomonedes que tinguin darrere un actiu com són els NFT que poden tenir el valor d'un quadre en una criptomoneda.

Què són? Ara mateix no són una moneda, és el que sabem, però són actius i s'han de poder valorar. Tenen una valoració econòmica directa com són les criptomonedes, indirecte com és el bitcoin o un actiu digitals com és el NFT. Per tant, és això el que ens està demanant hisenda.



- Quantes n'hi ha?



Moltíssimes, n'hi ha tantes que no les coneixem totes. I algunes que estan vinculades a projectes, empreses o a valors, hem d'estudiar les totes amb deteniment.



- La més famosa és el bitcoin?



És la primera moneda que va existir va néixer

el 2008 tot i que al seu moment àlgid va ser del 2014 cap en amunt i el 2017 2018 és el moment més important de les criptomonedes. En realitat és la que crea la tecnologia que hi ha darrere i en principi d'aquesta moneda hi ha altres evolucions. Aquesta és la que té un 60% de la quota de mercat.



- Per què neix la criptomoneda?



L'origen de les criptomonedes és un treball acadèmic publicat amb el pseudònim d'un grup d'investigadors el qual crea un sistema entre persones que evita el sistema bancari, és a dir, intentem evitar el sistema establert, econòmicament parlant, i d'aquí neixen les criptomonedes.