Per a qui és aconsellable invertir en criptomonedes?

D'un temps a aquesta part ha incrementat la febre per invertir en criptomonedes. En el programa d'avui volem fer una petita reflexió al costat d'un expert i hem convidat al professor d'economia de la universitat Sant Abat Oliba CEU, Enric Rello.



- És només una moda passatgera?



Això no ho sé, però el que sí que sé és que és un mitjà on la gent vol treure rendibilitat. El primer que sobta és que la gent es refereix a les criptomonedes com una moneda i no és realment així, és més, la direcció general de tributs va deixar ben clar que eren béns immaterials. No es tracta d'una criptomoneda i el desconeixement de la gent és precisament el que fa que entrin en uns riscos que poden provocar pèrdues.



- Aquest material té tanta rendibilitat?



Està sotmès a grans riscos i evidentment té una gran volatilitat i això provoca que poden haver-hi moments en què una persona adquirit aquest bé immaterial a un preu molt baix i es multiplica per un valor més alt, però també pot ser que aquest mateix valor pugui perdre i les mateixes vegades i tenir unes pèrdues molt importants, inclús pot arribar a perdre tota la inversió perquè no està garantida.



- És aconsellable per qualsevol persona?



És aconsellable per un inversor qualificat, així i tot, és desaconsellable per aquell inversor minoritari que té un gran desconeixement.



- Ha sortit una nova llei que obliga a informar dels riscos de les inversions en criptomonedes.



La normativa té un mes d'entrada en vigor, però serà molt recent, el que intenta és regular una mica la publicitat, però hem d'entendre que no és un producte financer que es pugui cotitzar com són els valors que hi ha a la borsa.