Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.

Alfred és una d'aquestes persones curioses que ha dedicat gairebé tota la seva vida a buscar resposta a les incògnites que s'anava plantejant. Algunes per un camí fàcil i altres no tant però totes han obtingut una resposta satisfactòria, interessant i curiosa que ha anat plasmant en tots i cadascun dels seus llibres.

Aquestes són les tres curiositats escollides per avui:

-Per què una “tajada” és una borratxera?

Originalment una "tajada" res tenia a veure amb el vi o líquid que es bevia per a embriagar-se, sinó que era com es denominava a allò que acompanyava a qualsevol beguda ‘la tajada’, Amb el temps, aquesta vinculació va convertir a la mesura de vi en el resultat de la seva ingesta, sent, posteriorment, el terme "tajada" una de les moltes formes amb les quals coneixem l'estat d'embriaguesa o borratxera.

-Per què és diu "Ojo al parche"?

Però en realitat aquesta locució no està correctament expressada, pel fet que, originalment, la frase no feia referència a l'òrgan de la vista sinó al que tenim per a percebre els sons: ‘l'oïda’.

I és que a l'origen l'expressió, que provenia de l'àmbit militar, era ‘Sentit al pegat’ i s'utilitzava per a indicar als membres de la tropa (soldades) que havien d'estar atents a les instruccions dels comandaments a través del so del tambor.

-Per què es relacionen "les vaques flaques" amb els temps d'escassetat?

El fet de comparar la flaquesa o grassor dels caps de bestiar amb les èpoques de carestia o abundància (pel fet que el terme ‘vaques grosses’ també és usat per a assenyalar temps de prosperitat i bonança) no és una cosa que es faci des de fa poc, ja que aquestes comparacions van sorgir a través d'un dels passatges que podem trobar en la Bíblia, concretament en el Gènesi 41 (corresponent al primer llibre de l'Antic Testament).

Escolta com Alfred López ens explica amb detall aquestes històries en l'àudio.