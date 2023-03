Per què una cosa lletja és un "bodrio"?

Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.

Alfred és una d'aquestes persones curioses que ha dedicat gairebé tota la seva vida a buscar resposta a les incògnites que s'anava plantejant. Algunes per un camí fàcil i altres no tant però totes han obtingut una resposta satisfactòria, interessant i curiosa que ha anat plasmant en tots i cadascun dels seus llibres.

Aquestes són les curiositats escollides per avui:

(ESCOLTA L'ENTREVISTA AQUÍ)





-D'on sorgeix dir que algú benvolent té ‘màniga ampla’?

L'expressió "tenir màniga ampla" prové dels ambients eclesiàstics i fa referència a la grandària i amplitud de les mànigues de les sotanes i hàbits dels religiosos, que simbolitzaven la benevolència d'alguns en imposar penitències menors en la confessió de pecats.





-D'on sorgeix utilitzar el terme ‘bunyol’ per a referir-se a una cosa mal feta?

La paraula "bunyol" té el seu origen en el terme italià "brodo" que significa "brou" i prové del germànic "brod". Al principi, "bunyol" no tenia un sentit negatiu i feia referència a una sopa que es preparava amb sobres de pa, verdures i llegums, i que es cuinava principalment en els convents per als necessitats. No obstant això, pel fet que aquest brou estava fet amb productes de deixalla, era aigualit i tenia poc sabor, la paraula va començar a adquirir una connotació negativa.





-D'on prové dir que alguna cosa és de ‘paraules majors’?

L'expressió "paraules majors" s'utilitza per a assenyalar la importància o el valor excepcional d'alguna cosa. No obstant això, el seu origen no té relació amb aquest significat, sinó que es refereix a un conjunt de termes, insults, injúries, calúmnies o grolleries que es consideraven impròpies i que podien ser considerades blasfèmia o delicte.