Per què una conversa és “trivial”?

Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.





Alfred és una d'aquestes persones curioses que ha dedicat gairebé tota la seva vida a buscar resposta a les incògnites que s'anava plantejant. Algunes per un camí fàcil i altres no tant però totes han obtingut una resposta satisfactòria, interessant i curiosa que ha anat plasmant en tots i cadascun dels seus llibres.

Avui ha triat tres expressions per ser una miqueta més savis.

-Maluc, catedràtic i catedral, tres paraules amb un mateix origen etimològic: ‘una cadira’

Aquests tres termes tenen un mateix origen etimològic (una cadira o seient), encara que els dos primers (d'aquí la seva similitud) provenen d'una via diferent que el referit a la part de l'anatomia humana.

-La freqüent confusió en l'ús dels termes ‘apoquinar’ i ‘acoquinar’.

Això és freqüent amb dues paraules que s'escriuen pràcticament igual (només canvia una consonant) però que res tenen a veure l'una amb l'altra (no són sinònimes ni tenen el mateix origen etimològic malgrat la seva similitud).Es tracta dels termes ‘apoquinar’ i ‘acoquinar’.

-D'on prové dir que un assumpte de poca importància és ‘trivial’?

El terme ‘trivial’ és utilitzat per a referir-se al fet que un assumpte és d'escassa importància. Prové etimològicament del llatí ‘trivi?lis’, d'igual significat, que procedia de ‘trivium’ i el sentit del qual era ‘tres vies’, com a clara referència d'aquells punts en els quals hi havia una cruïlla (és a dir, que es creuaven diversos camins).

Escolta com Alfred López ens explica amb detall aquestes històries en l'àudio.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado