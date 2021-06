Per què triga tant a posar-se en marxa la T-Mobilitat?

La prova pilot de la T-Mobilitat es farà els dies que se celebra el Mobile WorldCongress (MWC) a la ciutat, del 28 de juny a l'1 de juliol. Així ho va anunciar recentment el vicepresident de la Generalitat i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, durant la presentació dels nous models de bus elèctrics i híbrids que Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha incorporat a la seva flota.



-Per què no s'ha implementat la T-Mobilitat?



Suposo que deu ser un projecte complex que ha trigat molt més del que estava previst. S'espera que d'alguna forma comencin les proves en blanc i creiem que dins d'aquest 2021 estarà disponible.



-Sembla ser una targeta molt sol·licitada per la gent que utilitza sovint el transport públic.



És una targeta que en principi ens ha de permetre moure'ns per tot el territori català i utilitzant tota mena de transports que estiguin disponibles. Un altre punt interessant és la modalitat de post pagament i automàticament el sistema, ens triaria ell mateix la tarifa més beneficiosa per nosaltres. És un projecte ambiciós, però estaria molt bé que és poses en marxa perquè incentivaria l'ús del transport públic.



-La pandèmia pot haver-ho endarrerit tot?



Pensa que s'han de posar un sistema de validació nou en pràcticament totes les estacions de trens, de metro i a totes les flotes d'autobusos on ja tenen les màquines de validar. Una cosa molt interessant és que qui vulgui es podrà instal·lar la targeta al mòbil.