Per què hi ha transportistes que continuen amb l'aturada?

L'altre dia es va arribar a un acord per finalitzar amb les aturades del sector del transport, però encara hi ha un sector sobretot els que van iniciar les aturades què sembla que encara no estan conformes i continuen amb aquestes aturades. Per poder entendre millor el que està passant parlarem amb Carles Folchi,secretari generat de l'associació general d'autònoms transportistes de Catalunya.



- Sembla que l'acord al qual es va arribar la setmana passada sembla ser bastant satisfactori.



Nosaltres fem una valoració positiva, hi havia una proposta inicial de 500 mil milions que eren insuficients perquè no concretava les mesures ni es prolongava en el temps i d'ençà de les negociacions i amb les aturades, vam aconseguir que es fes una proposta diferent amb mesures concretes com és la bonificació de 20 cèntims per litre que representaran uns 700 euros al mes per camió o ajudes directes de 1.250 euros per camió i 500 euros per furgoneta, a més a més, una reivindicació històrica del sector, ja que no és viable treballar amb pèrdues. Aquesta modificació té un procediment legal d'aprovació i fins al mes de juny no estarà aquesta nova normativa, però sí que tenim un conjunt de mesures presents i futures què ens permet fer front a la crisi derivada del conflicte entre Rússia i Ucraïna.



- Les mesures excepcionals estan fins al juny i més endavant es farà una valoració de la situació per saber si han de seguir o no.



Correcte, és així. La proposta inicial del govern era molt limitada. El problema que teníem era que no sabíem quan podria durar aquest conflicte i per això volíem una solució que prolongués en el temps.



- Per què encara hi ha transportistes que segueixen amb les aturades?



Al cap i a la fi els transportistes som autònoms, pimes o micro pimes i alguns d'ells encara pensa que aquestes mesures no són suficients i creuen que continuaran treballant a pèrdues.