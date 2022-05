Per què tenim una natalitat tan baixa a Catalunya?

Perquè estem patint una baixa natalitat a Catalunya? pot ser per factors econòmics o culturals. Per resoldre dubtes parlarem amb la professora de sociologia de la UdG, Cristina Sánchez-Miret.



- Quins són els motius de la baixa natalitat a Catalunya?



Hi ha més d'un, és multifactorial, però hi ha un aspecte que em preocupa especialment i és que des de fa anys les estadístiques diuen que les dones de Catalunya i a l'Estat Espanyol en general diuen que tenen menys fills que desitjaria en tenir, per tant, no és una qüestió de voluntat sinó de circumstàncies i aquí el tema econòmic és molt important, però també tot el que té a veure amb la conciliació és a dir poder harmonitzar la vida reproductiva i la vida laboral. En aquest aspecte sí que som diferents a altres països europeus és veritat que venim d'una tradició de fecunditat molt baixa perquè no és el mateix la natalitat que la fecunditat aquesta última és el nombre de fills i filles per dona i la natalitat són les criatures que neixen amb un any. Si tinguéssim un país diferent, és possible que les dones tinguessin més criatures que no pas la situació que tenim ara. També hi ha un altre factor i és que cada vegada més hi ha dones que no tenen el desig de tenir criatures o senzillament no els volen tenir. Aquells que són per estil de vida, però hi ha moltes altres dones que consideren que teniu una criatura és molt difícil de combinar amb la seva feina. Hauríem de fer èmfasis en les estructures de la nostra societat que fan que no tinguem les criatures que volem. Vull deixar ben clar que em sembla perfecte i respecto aquelles dones que no volen tenir criatures, no hem vingut a aquest món només per tenir fills.



- També es dona la situació que moltes de les parelles quan aconsegueixen tenir una estabilitat econòmica, estan en una edat on la fertilitat dona poc de si.



Exacte, el calendari passa a ser un altre problema, quan més retardem el primer fill o filla, més difícil serà tenir-ne més per qüestions biològiques, no perquè no es vulgui.