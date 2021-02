Per què hi ha tants accidents de ciclistes en les interseccions de les carreteres?

Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra parlem d'accidents de ciclistes amb Carles Conill director de Serveis de Mobilitat Sostenible de l'AMB . Més de la meitat dels accidents de ciclistes en l'àrea metropolitana de Barcelona, el 54%, tenen lloc en interseccions. A més, en el 52% estan implicats turismes. Així ho assenyala un informe que ha fet públic aquest dijous l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que analitza els 7.577 accidents que es van registrar en el territori entre 2010 i 2019. Aquests van causar un total de 7.807 ciclistes accidentats. “Els resultats d'aquest primer estudi a escala metropolitana ens han d'ajudar a continuar millorant, definint i ajustant les polítiques del AMB per a continuar impulsant l'ús de la bicicleta. Sobretot, a l'hora de dissenyar i construir, juntament amb dels ajuntaments, infraestructura pedalable, com els carrils bici i la Bicivia”, han dit des de l'AMB. L'informe també mostra que després dels turismes, els vehicles implicats en més accidents de bicicletes són les motocicletes (11%), seguits d'altres bicicletes (6%). Els sinistres en els quals només està implicat el propi ciclista representen el 10%. Més de la meitat dels accidents, el 50,5%, es produeixen per envestides. D'altra banda, l'estudi assenyala que l'accidentalitat de la bicicleta és reduïda en comparació amb la d'altres mitjans de transport. Es registren menys de 1.000 ciclistes accidentats a l'any, per 2.000 vianants, 5.000 conductors de turismes i 7.000 motociclistes. Així mateix, la taxa d'accidentalitat per desplaçament s'ha mantingut estable al llarg dels anys, entorn de 36 ciclistes accidentats per 10.000 desplaçaments. El nombre anual de ciclistes accidentats ha crescut, però de 2010 a 2019 també ha augmentat la mobilitat amb bicicleta un 77%. La majoria dels accidents tenen lloc en la primera corona metropolitana i, en concret, a la ciutat de Barcelona. No obstant això, en la segona corona metropolitana acostumen a ser més greus.