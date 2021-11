Per a què servirà l'ordinador quàntic que es construirà a Barcelona?

El govern d'Espanya ha destinat una partida de 22 milions d'euros per crear QuantumSpain, es tracta d'un ecosistema de computació quàntica i la seu estarà a Barcelona. Parlarem amb el professor de la universitat de Girona i investigador de química quàntica, Miquel Duran.



- Què és un ordinador quàntic?



És un sistema semblant a l'ordinador clàssic, però aquest funciona d'una forma absolutament diferent en el qual ja no regeixen les lleis de la mecànica clàssica sinó que segueix les lleis del món submicroscòpic. Aquests ordinadors poden afrontar problemes molt diferents i més complexos que no pas els que poden afrontar els d'avui dia.



- Quins problemes podria resoldre?



Tindríem un paral·lelisme quàntic, és a dir, un ordinador quàntic fa moltes més coses a la vegada en paral·lel cosa que els ordinadors clàssics no han fet. Un ordinador quàntic amb dos cúbits pot treballar una quantitat bestial el mateix problema en diferents variables a la vegada. En el món hi ha molt pocs ordinadors quàntics i són molt difícils de muntar, el problema que hi ha és que aquests cúbits duren molt poc, és a dir, costen molt de mantenir en aquest estat de superposició i costa molt de mantenir cúbics entrellaçats.



- Creus que són pocs els diners destinats per aquest projecte?



Sí que ho crec només pensa el que costa tenir tècnics d'un nivell com aquest o el que costa tenir unes infraestructures a baixes temperatures. Començarem el projecte i quan es vegi el resultat segur que aconseguirem més diners.