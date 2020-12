Per què és recomanable la vitamina D en època de pandèmia?

Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra tractem la importancia de la dieta i l'alimentació en el contagi del coronavirus i la seva posterior evolució. Ho fem amb el doctor Miguel Ángel Martínez-González en el llibre que acaba de publicar, ¿Qué comes? Ciencia y conciencia para resistir (Planeta) , escrit amb la periodista Marisol Guisasola. Martínez-González és epidemiòleg, especialista medicina preventiva i salut pública, catedràtic visitant a Harvard, investigador en nutrició.

Hi ha infeccions virals molt semblants al coronavirus que s’ha vist que es prevenen quan es cuida una ingesta suficient de vitamina D”, apunta el doctor. “I aquesta vitamina es troba als peixos grassos, als bolets… La gent no sap que si posa els bolets al sol 10 minuts abans de cuinar-los, augmenta el seu contingut de vitamina D”. No calen suplements vitamínics en forma de càpsules ni altres productes farmacèutics, segons el doctor. “El millor suplement de vitamina D és posar-se al sol 10 o 15 minuts al dia; els avantbraços i la cara”. Què passa si ja estem contagiats de covid-19? “Un cop t’infectes pots ser asimptomàtic, tenir símptomes com un refredat… o pots ser un cas realment greu, i que et posin a l’UCI. L’evolució de la malaltia pot dependre de l’estat nutricional del pacient, perquè el problema de l’evolució cap a la gravetat està relacionat amb la “tempesta inflamatòria”. Hem vist que una dieta de tipus mediterrani, la dieta mediterrània clàssica (amb fruites, verdures, llegum, peix, poca carn, pocs lactis), amb molts nutrients i poques calories, té un efecte antiinflamatori”, afirma Martínez González.

Al seu llibre, de fet, el doctor explica que “l’edat avançada és el factor que més determina la gravetat. A la vegada, diverses de les malalties que predisposen que la infecció sigui més seriosa es poden prevenir, menjant d’una forma sana, amb ciència i amb consciència. Així es pot resistir”. El doctor repeteix que no s’han de mal interpretar les seves paraules. “Parlo de prevenció, no de tractament contra la malaltia. Quan es desencadena la tempesta inflamatòria cal buscar antiinflamatoris forts. S’està parlant cada cop més d’esteroides, de corticoides, etc. I aquest és el tractament, no la dieta. Això ha de quedar clar. La dieta és un factor perquè estiguem preparats per resistir –com diu el subtítol del meu llibre”.