Per què paguem des d'avui la càrrega dels cotxes elèctrics a Barcelona?

Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra, hem parlat amb la regidora de mobilitat de l'ajuntament de Barcelona, Rosa Alarcón, de que les recàrregues eléctriques ja no són gratis a la ciutat. Totes aquelles persones que vulguin carregar un vehicle elèctric a Barcelona ho hauran de fer pagant a partir d'avui dilluns . Els punts de recàrrega que B:SM té repartits per la ciutat deixaran de ser gratuïts avui dilluns. Concretament, n'hi ha més de 500 entre els aparcaments i els que estan situats a la via pública. L'empresa municipal argument que el canvi és degut per «garantir un ús eficient» de la infraestructura i per cobrir la inversió que es destina per mantenir i fer créixer la xarxa de punts de recàrrega. Pel que fa als preus, s'han estipulat diverses tarifes en funció del tipus d'usuari. Siguin particulars, flotes professionals o motos. Tot a uns preus que segons B:SM són «raonables i competitius». D'altra banda, els preus varien si es tracta d'un punt de recàrrega en un aparcament de B:SM o bé al carrer. En tots els casos, cal fer una recàrrega mínima que és diferent segons el tipus d'usuari i el vehicle. Les tarifes per carregar un vehicle elèctric a Barcelona són les següents. En el cas d'usuaris particulars, s'ha previst un abonament anual de 50 euros (25 euros el primer any) que es podrà compartir amb dos familiars. Si no es té l'abonament, carregar al carrer costarà 0,49€/kWh, mentre que si es té l'abonament, el preu serà de 0,40€/kWh. Cal destacar que els preus són més barats en els aparcaments i també en horari nocturn: 0,44€/kWh sense abonament, 0,35€/kWh amb abonament. En el cas dels professionals, l'abonament anual ascendeix als 100 euros (50 euros el primer any). El cost per carregar és de 0,40€/kWh en horari diürn i de 0,35€/kWh en horari nocturn per a cotxes i furgonetes. A més, el preu és més barat en els aparcaments i també per a motos de flotes professionals (0,30€/kWh al carrer en horari diürn). Actualment, Barcelona compta amb 512 punts de recàrrega arreu de la ciutat, 367 dels quals estan situats en aparcaments B:SM (194 per a cotxes i 173 per a motos) i 145 a la via pública (25 per a cotxes i 120 per a motos). Dels punts del carrer, 25 són de càrrega ràpida per a cotxes, que permeten omplir el 80% de la bateria en 30 minuts. En aquest sentit, l'empresa municipal preveu ampliar-los en 55 punts més fins al 2024. Finalment, també es vol ampliar la xarxa de punts de recàrrega en els aparcaments. Se'n preveuen 57 de nous. Per tot plegat, B:SM invertirà un total de 3,5 milions d'euros. El nombre mitjà de càrregues mensuals és de 7.000 i el nombre d'usuaris uns 5.000.