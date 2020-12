Per què és de pagament el 061?

Si has trucat al 061, i t’han cobrat, tot i que el Govern va anunciar la gratuïtat d’aquest servei mentre estigues vigent l’estat d’alarma no es tracta d’un error, No és gratuït, i el motiu és que el servei continua essent de pagament, tot i la promesa oficial. A Migdia Cope Catalunya i Andorra t’expliquem que ha passat. Fa dos mesos la Generalitat va anunciar que obria negociacions amb les operadores perquè el número fos de franc, però ara han vist que els surt massa car Les trucades al 061 segueixen sent de pagament gairebé dos mesos després que el Govern anunciés la gratuïtat d'aquest servei mentre estigués vigent l'estat d'alarma. El 061 va ser gratuït durant l'estat d'alarma, però quan va decaure, la línia d'emergències va tornar a ser de pagament. A l'inici de la pandèmia i davant de les queixes dels usuaris que consideraven que era un servei essencial, el Govern va arribar a un acord amb les companyies de telèfon perquè les trucades no es cobressin. Un servei que es va oferir durant 98 dies i que es va deixar de prestar sense avisar. Fa dos mesos l'executiu català va anunciar l'obertura de negociacions amb les operadores telefòniques per establir la gratuïtat d'aquest servei, però, que ha passat perquè no sigui aixií? El problema principal és que el cost que suposaria fer efectiva aquesta mesura és molt més elevat del que es pensaven. Inicialment, la Generalitat havia pensat destinar uns 500.000 euros a fer gratuït el 061, però el pressupost que té ara damunt la taula el vicepresident, Pere Aragonès, multiplica diverses vegades aquesta xifra. El problema per fer efectiu aquest canvi no és només pressupostari, també és tècnic, perquè les companyies haurien de modificar les seves plataformes de facturació per discriminar l'origen de les trucades al 061. Això, precisament, encareix més el cost del canvi.