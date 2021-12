Tots els dimarts Eduard Porta, expert en comunicació i tecnologia mòbil, ens explica les novetats tecnològiques de la setmana a Migdia a COPE Catalunya i Andorra. (àudio)

-Per què l'ús de Windows 11 és tan baix?

Diversos factors poden influir, començant pel poc temps transcorregut des del llançament i la poca fiabilitat de Microsoft en el lliurament de nous sistemes i actualitzacions d'aquests. Una bona part d'usuaris prefereix adoptar una estratègia de «esperar i veure» fins que el sistema aconsegueixi un grau superior d'estabilitat. Han estat sonades fallades anteriors i tampoc Windows 11 ha estat lliure d'errors.

L'estratègia de la prudència és encara més seguida en el mercat empresarial. La consultora Gartner va aconsellar als seus clients empresarials els passos a realitzar amb Windows 11, amb un resum que va venir a dir: familiaritzi's amb ell i planifiqui la seva eventual adopció, però no s'afanyi a implementar-ho.

De fet, la signatura d'anàlisi preveu que l'adopció no serà ràpida: «a principis de 2023, Windows 11 estarà implementat en menys del deu per cent dels nous PCs empresarials«.





-Jack Dorsey, cofundador i director executiu de Twitter, deixa la companyia

Jack Dorsey ha comunicat via Twitter, la xarxa social que va cofundar al costat de Noah Glass, Biz Stone i Evan Williams, que abandona la companyia que portava liderant com a director executiu des de 2015

No obstant això, Dorsey té interessos més enllà de Twitter. En concret, l'executiu està especialment entusiasmat amb el bitcoin i Square, empresa estatunidenca de serveis financers i pagaments digitals que va cofundar en 2009 al costat de Jim McKelvey





-Samsung cancel·la la gamma Galaxy Note

Samsung ha confirmat que la gamma Galaxy Note ha estat exclosa del pla de producció de telèfons per a 2022."a partir del pròxim any no hi haurà més productes amb el nom Galaxy Note".

El seu buit serà cobert per les versions Ultres de la família Galaxy S, que brinden un rendiment superior a altres models i incorporen suport per al llapis S Pen.

Amb la finalitat de la gamma Galaxy Note, Samsung simplificarà de manera sensible el nombre de models que té en la gamma alta, i amb això el risc de solapament. Ara el catàleg de la casa seran el Galaxy S, el Galaxy Z Fold i el Galaxy Z Flip.





-Les telecos europees s'uneixen per a demanar que les grans tecnològiques estatunidenques paguin per l'ús de la seva xarxa

Els directors executius de Telefónica, Vodafone, Orange i altres grans telecos europees incloent Deutsche Telekom, BT Group, Telia Company i KPN, han signat una carta oberta on sostenen que les grans tecnològiques estatunidenques haurien d'assumir part dels costos de desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions a causa del gran ús que fan d'elles