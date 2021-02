Per què les escoles de dansa continuen tancades?

Avui parlem a Migdia Cope Catalunya i Andorra amb Camino de Prado ,propietaria de l'escola de dança KYM ESTUDIOS a Sabadell. Més d’un centenar de persones en representació dels centres privats de dansa de Catalunya es van concentrar dijous a la plaça de Sant Jaume per mostrar el seu rebuig a les mesures de la Generalitat per frenar la covid-19. Aquesta protesta ha coincidit amb l‘acció simbòlica de la restauració i el comerç d’entrega de carbó als consellers i el president en funcions. Representants dels centres de dansa privats també creuen que la gestió de la pandèmia per part del govern ha estat “nefasta” i creuen que “la Generalitat està enterrant la cultura de dansa de Catalunya”. Les escoles de dansa privades catalanes estan tancades des del 23 de desembre. Segons Lorena Carabante, presidenta Col·lectiu de Professors i Centres Privats de Dansa de Catalunya, moltes han hagut de tancar. Per això en reclami l’obertura, perquè assegura que les escoles de dansa són segures. Afirma que s’han pres totes les mesures, com els controls d’accessos o els grups estables, entre d’altres. Lorena Carabante ha expressat que hi ha un greuge comparatiu amb les escoles de dansa públiques perquè els està permès obrir. Per això demanen que aquests centres es considerin centres educatius perquè fan una tasca formativa “igual que la resta”. Des de les escoles de dança privades reclamen el mateix dret a estar obertes que tenen els centres de dança que depenen de la Generalitat. Ha reivindicat que son cultura i que cumpleixen estrictament totes les mesures sanitaries que demana el departament de Salut de la Generalitat.