Per què has de protegir la teva ciberidentitat?

El mercat negre de contrasenyes robades ha augmentat un 300 % des del 2018, segons una recerca recent de Digital Shadows, una empresa de protecció digital. Segons aquest estudi, s'estima que en els fòrums de ciberdelinqüència s'ofereixen més de 15.000 milions de credencials de comptes robades.

El cost mitjà és d'aproximadament quinze dòlars per compte, tot i que algunes dades fins i tot s'ofereixen de manera gratuïta. Els comptes de plataformes de reproducció en directe (streaming), xarxes socials i altres serveis es poden comprar per menys de deu dòlars i els comptes per a serveis financers i bancs tenen, òbviament, un preu més alt: uns setanta dòlars.

Les dades del sector de la salut també són molt cobejades al dark web: un historial clínic pot arribar a valer 80 euros, segons informa el centre criptològic nacional. Fins al juny de 2018 aquest centre havia gestionat 486 incidents en el sector de la salut a l'Estat espanyol. I es preveu que els ciberatacs al sector augmentin.

Conseqüències del robatori d'identitat

La privacitat en línia, i la seguretat que proporciona preservar l'anonimat a internet, és un bé cada cop més preuat. L'exposició en línia pot crear problemes greus no solament a escala empresarial, sinó també personal.

Segons les dades de l'Oficina Europea d'Estadística (Eurostat) recollides per la companyia especialitzada en obtenció de dades d'usuari Hocelot, l'Estat espanyol ja era el 2018 el país de la Unió Europea amb més víctimes de robatori d'identitat registrades.

En concret, el 7 % dels internautes espanyols va ser víctima d'aquest delicte en els dotze mesos anteriors a l'obtenció d'aquestes xifres, mentre que la mitjana comunitària en el mateix període va ser del 4 %. I el més greu és que pot passar molt de temps fins que el perjudicat s'adoni que ha estat víctima d'un robatori d'identitat: les mateixes dades reflectien que una persona triga una mitjana de 5,4 mesos a adonar-se'n, cosa que en multiplica les conseqüències negatives.

«És probable que en algun moment hackegin Facebook o Gmail o la nostra assegurança privada», adverteix Diego Miranda-Saavedra, professor col·laborador del màster d'Intel·ligència de Negoci i Big DataAnalytics dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, que aconsella «tenir una contrasenya i un compte de correu diferents per a cada cosa. D'aquesta manera, es posa el poder en mans de l'usuari i es limiten les possibilitats de patir un robatori d'identitat».

I és que les conseqüències poden ser greus. Una d'elles, evidentment, és la compra de béns amb una identitat falsa, cosa que, en alguns casos, no es detecta immediatament.

El robatori d'identitat sanitària, per exemple, pot ser molt difícil de detectar, cosa que el fa molt més perillós —el 40 % dels pacients se n'acaba assabentant quan li arriben cartes reclamant cobraments, etc., i això no passa fins al cap d'un any del robatori per al 50 % dels particulars. A més, hi ha la possibilitat de coerció o extorsió, segons les dades a què accedeixin i com de «comprometedores» puguin arribar a ser (fotos, vídeos, etc.). Tot això sense tenir en compte «el dany emocional i estrès que provoca saber que els hackers poden tenir les teves dades i fins i tot prendre el control de la teva vida», afegeix el professor col·laborador .

Com més anònim a internet, millor

El perill potencial que la nostra identitat pugui ser robada no és l'única causa per la qual resulta sensat preservar l'anonimat a internet. També la recerca de feina es pot veure truncada per no haver pres les precaucions necessàries per esborrar tota mena de rastre de les nostres dades a la xarxa.

L'informe 2019 Talento Conectado, elaborat pel portal de recerca de feina Infoempleo i per l'empresa de serveis professionals EY, afirma que el 81 % de les organitzacions reconeix consultar les xarxes socials dels professionals preseleccionats abans de prendre una decisió de contractació.

Una cosa que no és cap problema si es té un historial immaculat, però no sempre és així: el mateix estudi revela que el 34 % de les organitzacions ha desestimat la candidatura d'algun aspirant a un lloc de treball per la imatge que projectava en algun dels seus perfils a les xarxes.

D'aquí la importància d'utilitzar les xarxes amb moderació o fins i tot utilitzant un pseudònim, tal com recomana Miranda-Saavedra. Altres mesures: no publicar el telèfon i l'adreça, no pujar fotos personals, desactivar permisos que la xarxa social no necessiti i evitar penjar comentaris en llocs públics o no parlar amb qui no coneixem.

Per evitar que ningú pugui seguir el nostre rastre a internet podem posar en pràctica diverses estratègies. Entre elles, algunes de tan bàsiques com actualitzar tot el programari que utilitzem, ja que els pegats d'actualització moltes vegades són pegats de seguretat; no instal·lar extensions al navegador que no coneguem; evitar omplir preguntes personals per recuperar accessos; no compartir les nostres contrasenyes amb ningú; no connectar-nos a xarxes wifi obertes que no coneixem; renovar contrasenyes com a mínim cada vuit setmanes; o decantar-nos per les més extenses i, si pot ser, que incloguin diverses paraules.

«Una contrasenya amb números i símbols és més difícil de recordar, però sobretot és menys efectiva que una de formada per sis paraules que no tinguin relació», assenyala Diego Miranda-Saavedra