Per què han estat tancats els centres comercials un mes i mig a Catalunya?

Els centres comercials reobren, avui dilluns, després d’haver estat sis setmanes tancats (des del 30 d’octubre) a causa de l’augment de casos de coronavirus aquesta tardor. La represa de l’activitat en aquests establiments estava prevista un cop Catalunya entrés al tram 2 de la desescalada, però, finalment, el Procicat ha permès avançar-ne la reobertura. Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra hem parlat del tema amb portaveu de la Associació de Centres Comercials a Catalunya, Víctor García. Com a la majoria d’establiments, s’han previst restriccions per evitar grans aglomeracions. D’entrada, l’aforament serà del 30 % de la capacitat màxima de cada centre comercial tant a les botigues com a les zones comunes. Per garantir que es compleix la mesura i com ja van fer alguns centres comercials com Diagonal Mar a l’estiu, hauran d’instal·lar sistemes per controlar els fluxos de gent. D’altra banda, la resolució del Procicat també determina que els equipaments han de tenir un sistema de ventilació adequat que garanteixi la renovació de l’aire. Tot i aquesta reobertura, quan falten menys de dues setmanes per Nadal, els comerciants donen per perduda la campanya nadalenca i consideren que podrien haver obert abans. Aquest nou relaxament de les mesures arriba amb la corba de la segona onada ja doblegada, però amb una situació als hospitals encara delicada. Amb la mirada posada al Nadal, el govern català i espanyol han previst excepcions en les mesures de seguretat, com retardar l’hora del toc de queda en dates assenyalades o la possibilitat de reunir-se deu persones. Aquest relaxament contrasta amb l’enduriment de les mesures que aplicaran altres països europeus com Alemanya, on tant la xifra de contagis com la de morts són més baixes que a Espanya.