Per què no hi ha gel?

Dues bosses de gel al dia per client. És la decisió que ha pres una cooperativa de supermercats en ple estiu davant la falta temporal de subministrament per part dels seus proveïdors, amb l'objectiu d'evitar el desproveïment dels seus usuaris.

Una mesura que arriba al començament del mes d'agost després d'haver superat dues onades de calor i a les portes d'una tercera, amb temperatures que no descendeixen dels trenta graus durant tota la jornada.

Així, l'escassetat de subministraments ha obligat a limitar la compra de gel en glaçons i picat durant l'època de l'any en la qual més es consumeixen.

Per a informar els clients ha col·locat diferents cartells a l'entrada dels seus establiments, així com en els seus lineals, on s'explica la postura de la companyia: «A causa de la falta temporal de subministrament de gel pels nostres proveïdors, amb la finalitat d'impedir el desproveïment dels nostres clients, la compra de gel en glaçons i picat està limitada a dues bosses per client i dia».

Una limitació que ja va ocórrer el mes de març passat amb la venda d'oli de gira-sol i llavors, a conseqüència de l'elevada demanda que van experimentar aquests productes davant un possible desproveïment a causa de la invasió russa a Ucraïna.

Però, per què ni hi ha gel?. A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el gerent de la fàbrica de gel, Catalana de gel, Albert Adell (àudio).