Per què el frigorific és conegut com a nevera?

Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.





Alfred és una d'aquestes persones curioses que ha dedicat gairebé tota la seva vida a buscar resposta a les incògnites que s'anava plantejant. Algunes per un camí fàcil i altres no tant però totes han obtingut una resposta satisfactòria, interessant i curiosa que ha anat plasmant en tots i cadascun dels seus llibres.

Aquestes són les tres curiositats, molt nadalenques, escollides per avui:

-Per què al frigorífic també se'n diu ‘nevera’?

El que avui dia coneixem com un aparell elèctric que serveix per a refredar, trobem que va ser inventat durant el segon quart del segle XIX i batejat com ‘refrigerator’ (refrigerador), però molt abans d'això ja s'havien trobat altres maneres de mantenir freds els aliments i era a través de la neu i no del gel (la màquina per a fabricar gel no va ser inventada fins a 1834).

Anteriorment el que es feia era anar a agafar blocs de neu a la muntanya i ficar-los en coves o altres habitacles (i fins i tot caixes) que es convertien en improvisades neveres, ja que l'etimologia d'aquest terme és el llatí ‘nivarius’, el significat literal del qual és ‘ple de neu’.

-D'on prové el costum de regalar una poma als mestres?

Moltes són les referències a aquest acte tant en temps de l'Antiga Grècia com durant l'Edat mitjana. Això sí, no es tractava d'alumnes que eren nens sinó adults que anaven a aprendre i escoltar dels grans savis i filòsofs. Algunes d'aquestes classes tenien lloc en un prat, sota l'ombra d'una pomera. Era comú que un alumne aconseguís la poma més madura per a oferir-la-hi al mestre.

-La paraula ‘sincera’ i la falsa etimologia que circula per la xarxa

Els escultors que feien una bona feina penjaven a les seves obres un cartell que posava ‘sense cera’ i d'aquí ve que a una persona sense fingiments i veritable se'l conegui com a sincera.

Però aquesta explicació és totalment falsa i la veritable etimologia del terme ‘sincer’ prové del llatí ‘sinc?rus’ i el significat del qual era ‘pur’, ‘sense mescla’.

Escolta com Alfred López ens explica amb detall aquestes històries en l'àudio.