Per què no escrivim més a mà?

A Migdia Cope Catalunya i Andorra tenim una pregunta, Quant fa que no escrius a mà? Diversos estudis confirmen el que molts ja han comprovat per experiència: els apunts a mà es recorden més que els que s'agafen amb un ordinador portàtil o un mòbil, però tot i això, la gent està perdent el costum d'escriure a mà. El nostre cervell fa servir mecanismes diferents quan prenem apunts a mà o amb ordinador, i els que ho fan amb ordinador no en surten gaire ben parats. L'estudi revela que qui escriu amb l'ordinador és més propens a la multitasca (fa altres coses alhora) i el que fa és transcriure mecànicament les lliçons, fet que perjudica clarament l'aprenentatge. Segons la grafòloga i educadora en l'escriptura Pilar Mèlich, "Darrere de l’escriptura a mà es posen en funcionament moltes més àrees del cervell: la memòria, l'atenció, la visió, la lateralitat... Representa que quan escrius dibuixes unes lletres, i això representa un treball extra. Has de distribuir els espais, recordar la forma de les lletres... Com més factors cognitius poses en una feina que estàs fent, més ho retindràs en la memòria", no hi ha dubte, és molt més recomanable escriure a mà que amb teclat. També Mèlich reconeix que els nens tenen molta menys pràctica a l'hora d'escriure, però aclareix que no és només pel fet que ara escriguin més amb teclats. "L'escriptura és molt complexa i parteix del moviment motriu general del cos. Per escriure has de tenir una sèrie d'habilitats: una bona visió, una bona coordinació mà-ull, una bona lateralització, els conceptes d'espai i temps... Tot això, en els nens, es treballa amb el joc, amb jocs manuals en què es desenvolupin aquestes habilitats. Si els nens ja no juguen tant amb els jocs manuals creatius, aquestes habilitats, que es fan servir en l'escriptura, no estaran tan madurades". Cal no perdre el costum d’escriure a mà, tant en joves com adults, per a desenvolupar o no perdre aquestes capacitats.