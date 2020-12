Per què els test antígens són tan importants per a reactivar el turisme?

La Generalitat de Catalunya ha rebut unes 600 queixes de catalans residents a l'estranger que volen tornar aquestes festes a casa i no poden. El problema es que resulta difícil o imposible fer-se el PCR per poguer retornar a Catalunya. Això tot i que només fa una setmana que és obligat tenir una prova negativa per entrar a l’estat espanyol en avió o vaixell. Per a molts fer aquest tràmit s’està convertint en tota una odissea, ja sigui perquè no troben on fer-se el test o pels preus que en demanen. D'aquest tema i de les tests antígens que demana el sector turístic per reactivar els viatges hem parlat avui a Migdia Cope Catalunya amb Martí Serrate, president d'ACAVE ( Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas) . El sector turístic veu en els tests d’antígens una esperança per reactivar els viatges i les pernoctacions. És per això que reclamen al Govern espanyol la instauració d’aquest tipus de proves ràpides als aeroports d’origen de tot l’estat, així com la seva expansió arreu d’Europa. El Gremi d’Hotels de Barcelona i Vueling s’han unit juntament amb dues grans associacions d’agències de viatges, ACAVe (Associació Corporativa d’Agències de Viatges Especialitzades) i GEBTA, el principal grup d’agències de viatges de negocis, i defensen els tests d’antígens com a prova diagnòstica vàlida per identificar i evitar exportacions de casos de covid i lluitar contra els contagis. Al·leguen el document presentat per la Comissió Europea fa dues setmanes, en què es recomanava l’extensió dels tests d’antígens, per la seva rapidesa, cosa que permet aïllar els casos de seguida; el seu preu reduït i la capacitat de descartar els casos negatius en un 98,9 % . Amb aquests arguments, demanen que des de Madrid s’instauri aquesta mena de proves a tots els aeroports espanyols i es treballi per aplicar-ho també a la resta de països europeus, com una forma de reactivar un sector econòmic que consideren estratègic, i que fa mesos que es troba molt tocat, el del turisme i els viatges de negocis. Creuen que si, a més, hi ha coordinació a tots els aeroports europeus en la realització d’aquestes proves, es podria aconseguir garantir el principi fonamental de la lliure circulació dins les fronteres de la Unió Europea. “El desplegament d’aquestes proves ràpides als aeroports d’origen de manera harmonitzada a tots els països europeus, començant per Espanya, ajudarà a recuperar la confiança i restaurar en un primer moment la connectivitat aèria que portarà sens dubte a la millora del turisme, així com dels fluxos comercials associats als viatges de negocis i, en conseqüència, a la recuperació econòmica del país”, asseguren en el comunicat conjunt. Un altre factor positiu que veuen en les proves d’antígens en origen és que es podrien evitar o limitar aïllaments i quarantenes al país de destinació. També defensen que els viatges no són un motor de contagis: “Les darreres dades del Ministeri de Sanitat mostren que des de l’11 de maig fins ara només el 0,3 % dels casos de covid-19 diagnosticats a Espanya han estat importats d’un altre país (tan sols 156 als darrers 7 dies)”.