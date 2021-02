Per què els arbres floreixen abans d'hora i les fulles cauen més tard?

Avui a Migdia a Cope Catalunya i Andorra parlem de com està afectant l'escalfmaent del plaaneta a la natura. Parlem amb Jordi Cunillera, cal de l'equip de Canvi Climàtic del Servei Metereològic de Catalunya. La data de floració d’arbres com els ametllers canvia d’un any a un altre a causa de la meteorologia, per tant, la seva observació al llarg de molts anys ens pot aportar informació molt valuosa vinculada a l’escalfament planetari (canvi climàtic). La floració dels arbres, així com la caiguda de les fulles, la migració de les aus, l’hibernació dels animals o el vol de les papallones, a tall d’exemple, són un tipus d’informació fenològica. Si el clima varia, també varien els comportaments o cicles d’animals i plantes. Per tant, l’anotació d’aquest tipus d’informació al llarg dels anys ens aporta dades molt interessants sobre el canvi climàtic. Un dels primers arbres en florir i anunciar la proximitat de la primavera és l’ametller, un arbre associat al món rural però present també a la ciutat de Barcelona.

La ciutat de Barcelona disposa de més de 250 ametllers dins del seu perímetre, i això sense comptar els que hi ha disseminats a la solana de Collserola, per damunt de la ronda de Dalt. Actualment, immersos ja en el tram final del mes de febrer, podríem dir que la floració ja s’està acabant, tot i que encara en podem veure alguna en flor, a causa de la variabilitat de la floració d’aquest arbre fruiter. El Servei Meteorològic de Catalunya va posar en funcionament la xarxa fenològica de Catalunya l’any 2013. Es tracta d’una xarxa encara massa curta, però molt ben organitzada i amb molts col·laboradors. Està formada actualment per gairebé una cinquantena d’observadors fenològics, repartits per bona part del territori, cadascun dels quals es fixa en diverses espècies d’arbres, aus o altres animals. La floració s’ha avançat en tres espècies de forma significativa, fins a 19 dies en el cas de l’olivera, 11 la vinya o 10 l’albercoquer. Curiosament, en el cas de ametller, les dades no tenen significació estadística pel que fa a la floració d’aquest arbre a la Serra d’Almos. Sí, però, respecte a la caiguda de les fulles, la qual es produeix uns 19 dies més tard. En el cas de la maduració dels fruits convé recordar que cada fruit té una temperatura mínima de maduració. L’augment de la temperatura global ha fet que s’hagi avançat en cinc espècies de forma significativa, fins a 37 dies en el cas de la perera o al voltant d’un mes abans en el cas de l’albercoquer. La data de caiguda de les fulles s’ha endarrerit en 10 espècies: 11 dies en el cas que s’ha endarrerit menys (avellaner o cirerer), però fins a 23 dies en el cas de la pomera, o 20 en el de la perera.