Per què els animals de companyia ajuden a passar millor el confinament?

Confinament amb animals

Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra, Jaume Fatjó, director de la Catedra Affinity, ha donat detalls de les ventatge de compartir el confinament amb les mascotes.

El confinament està trastocant la nostra vida diària, però també els costums i els horaris a l’hora de tractar amb les nostres mascotes. Les rutines del dia a dia amb elles han canviat durant l’últim mes, ja que moltes vegades gossos i gats han vist com els seus amos han passat d’estar unes hores a casa a estar-hi tota la jornada, trastocant els costums d’animals molt avesats a horaris establerts.

Els gossos són animals acostumats a l’aire lliure, que necessiten algunes sortides a l’exterior durant el dia per oxigenar-se i fer les seves necessitats fisiològiques. Si bé no està prohibit sortir al carrer per passejar una mascota, sí que existeixen diversos preceptes que han de seguir-se. Amb l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, des de la Direcció General de Drets dels Animals del Govern d’Espanya assenyalen que els passejos han de ser curts i únicament per cobrir les necessitats fisiològiques, que cal evitar el contacte amb altres animals o persones i prioritzar els horaris de menor afluència a la via pública.

És recomanable netejar-los les potes amb tovalloletes humides una vegada acabada la sortida i –si es pot– rentar-los de dalt a baix. D’aquesta manera evitarem contagis no desitjats. És important no fer-ho amb alcohol sobre el pelatge o les potes, ja que pot causar una gran molèstia a les mascotes. Tampoc es recomana l’ús de mascaretes, ja que comporten risc d’asfíxia.

En el cas dels gats, si estan acostumats a viure en semillibertat, és aconsellable tenir-los controlats en tot moment i evitar que surtin al carrer sense vigilància, per poder tenir en tot moment un control sobre la seva higiene, ja que en cas contrari difícilment sabrem amb qui o amb què ha tingut contacte.En aquest aspecte, els felins són animals més difícils de convèncer, per la qual cosa s’han d’extremar les precaucions en els espais per on solen abandonar la llar per poder evitar-ho, bloquejant o tapant les vies de sortida.

És cert que aquests canvis d’hàbits poden causar desconcert en la nostra mascota, ja que inicialment poden necessitar uns dies d’adaptació, però cal seguir aquestes recomanacions per evitar ser multat i posar en risc la nostra pròpia salut i la dels qui ens envolten.

Dins de la llar, les mascotes solen tenir els seus espais habituals. Malgrat que a vegades durant la nostra vida diària se’ls pot reduir el radi d’acció, és recomanable durant aquests dies no restringir-lo, evitant tenir-los en gàbies o espais tancats, ja que el menor moviment durant els passejos s’ha de complementar amb un major radi d’acció.

Cal tenir en compte que el seu espai vital s’ha vist ocupat pels components de la família, que en la majoria de casos han passat a estar durant 24 hores a la llar, un territori on anteriorment podien campar a plaer durant diversos moments del dia. En aquest aspecte, els gats, com que són més territorials, seran els qui més ho pateixin, i poden arribar a orinar en alguns punts de la casa com a mostra de disconformitat o, fins i tot, gratar-se fins a causar-se ferides per l’ansietat provocada pels nous canvis

Una bona manera de mantenir l’statu quo a la llar és tenir l’animal entretingut. El fet de passar més hores a casa ens permetrà gaudir més de les nostres mascotes, per la qual cosa és un bon moment per distreure-les i de pas, entretenir-nos.

En el cas dels animals més nerviosos i amb necessitat de més exercici físic, una solució pot ser una cinta de córrer, ja que així l’animal podrà desfogar-se i cremar energia, evitant possibles molèsties com poden ser petites destrosses o comportaments irascibles. Entretenir-los amb jocs –llançament de pilota, per exemple–, estimular-los amagant premis o amb objectes de goma també els farà cremar energia i mantenir-se distrets.

Ensenyar-li nous trucs és també una bona manera de tenir ocupat l’animal i, de passada, fomentar l’obediència: asseure’s, jeure, donar la pota o una llarga infinitat de trucs per l’estil, seran ideals per mantenir l’activitat mental del gos. No ho intentin amb gats, ja que probablement serà l’amo qui acabi fent el que vulgui el felí.

A causa del menor desgast energètic, és recomanable no augmentar la ingesta d’aliments, ja que l’increment de pes pot ser un problema en el futur. De fet, a causa d’aquesta menor activitat, els experts recomanen una reducció de la quantitat de menjar habitual, adaptant-nos a les necessitats del nou estil de vida d’aquests dies. El pinso habitual és suficient per a una correcta alimentació, evitant l’excés de llaunes de paté o aliments tous, molt calòrics en general.

Amb el canvi d’hàbits d’aquests dies, hi ha la possibilitat d’un empitjorament de la salut, sobretot en els gats, pel fet que el canvi en la seva rutina els afecta en major mesura. El pèl de l’animal –una pèrdua excessiva pot ser un símptoma–, l’augment del flux respiratori, deteriorament de dents i genives o el canvi de comportament, poden ser senyals que alguna cosa no funciona bé. Una revisió habitual pot evitar-nos mals majors per tractar a temps amb professionals el possible problema de salut.

Transmissió de malalties

Es parla molt durant aquests dies de la transmissió del coronavirus d’animals a humans, però no existeix cap evidència fonamentada que ho certifiqui.