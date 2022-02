Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.

Alfred és una d'aquestes persones curioses que ha dedicat gairebé tota la seva vida a buscar resposta a les incògnites que s'anava plantejant. Algunes per un camí fàcil i altres no tant però totes han obtingut una resposta satisfactòria, interessant i curiosa que ha anat plasmant en tots i cadascun dels seus llibres.

Aquestes són les tres curiositats, molt nadalenques, escollides per avui:

-Per què es diu que alguna cosa "está a huevo"?

Aquesta analogia entre un ou i la facilitat per a obtenir alguna cosa prové dels temps de carestia i fam, en els quals un dels aliments més accessibles eren els ous. Moltes eren les famílies que disposaven d'alguna gallina que diàriament els posava, servint-los de manteniment, tant per a alimentar-se com per a vendre o canviar (a través de la barata) per altres productes de primera necessitat.

-Per què en hi ha un conill que reparteix ous en pasqua?

L'origen del conill de Pasqua es remunta a les festes precristianes. En aquestes cultures el conill era considerat com el símbol de la fertilitat i estava associat des de l'antiguitat a la deessa fenícia Astarté, a qui se li dedicava el mes d'abril i l'honor de les festes de la primavera entre els pobles del nord d'Europa.

-D'on sorgeix l'expressió "Armarse un toletole"?

L'expressió sorgeix d'un passatge de la Bíblia (concretament en Juan 19.15), on s'explica el moment en el qual Ponç Pilat va presentar enfront dels jueus a Jesús i aquests van contestar ‘Fora, fora, crucifica-li!, que en la forma llatina era: "Tolle, tolle, crucifige eum".

Escolta com Alfred López ens explica amb detall aquestes històries en l'àudio.