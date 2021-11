Per què hi ha desabastiment a tot el planeta?

Fa unes setmanes es parlava d'aquesta manca de microxips i la principal raó va ser l'aturada a causa de la pandèmia. Però el desabastiment de microxips se li suma un desabastiment general, és més, la Xina recomana acumular aliments de cara a l'hivern. Sortirem de dubtes amb el professor d'organització, disseny del producte i gestió empresarial de l'UGD, Rudi de Castro.



- Per què ens trobem amb aquesta situació desabastiment general?



Els microxips és un producte molt concret i està en molts productes electrònics, la seva producció està focalitzada a Corea. En aquest cas, no és només la cadena de subministraments, sinó també la de producció en un sol país i amb molt pocs empleats. El que ha passat és una cosa típica de les cadenes de subministraments, han de seguir molts processos, la gran majoria es produeixen a la Xina, és un procés llarg, han de passar per als contenidors i a cada port també té un temps d'estada, el fet d'allargar els terminis de lliurament és a causa d'una acumulació d'estocs en tota la cadena i això provoca un retard en l'abastiment.



- És una qüestió de logística, és a dir, després de l'aturada per la pandèmia la cadena encara no està sincronitzada?



El que passa és que has anat acumulant molt d'estoc en la cadena, i la demanda post pandèmia i el temps de lliurament també s'han allargat. Perquè et facis una idea , el preu dels contenidors abans de l'aparell pandèmia era de 2.000 euros o 2.500 i ara estan entre 18.000 euros.

- El preu dels contenidors repercutiran el preu final del producte?



Això és el que està per veure perquè les empreses no podran assumir tot el cost i això implicarà augmentar el preu final i una inflació , els gurús economistes ja estan anunciant que no serà bo.